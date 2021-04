María Mercader, madre Christian De Sica/ “Sogno di girare un film dedicato a lei”

Si chiamava María Mercader (nome completo: María de la Asunción Mercader Forcada) la madre di Christian De Sica e di suo fratello Manuel nonché ‘moglie’ (in Messico e Francia) del grande cineasta Vittorio De Sica. Di origini spagnole, María nacque a Barcellona nel 1918, e nel 1939 ebbe inizio la sua attività nel cinema italiano, dove lavorò per diverso tempo al fianco del regista Mario Monicelli. Nel 1942, sul set di Un garibaldino al convento, conobbe Vittorio De Sica, già sposato con Giuditta Rissone, da cui aveva avuto una figlia – Emi – morta pochi giorni fa. Dopo il divorzio con la Rissone, De Sica sposò María in Messico, nel 1959, e poi di nuovo a Parigi nel 1968. All’epoca, infatti, il loro matrimonio era considerato nullo dalla legge italiana. Manuel, il loro primo figlio, nacque nel 1949, due anni prima rispetto al più famoso Christian.

Christian De Sica/ Show in famiglia con la figlia e Verdone (Una serata tra amici)

María Mercader, un film sulla sua vita nei progetti di Christian De Sica

María Mercader è venuta a mancare nel 2011 all’età di 92 anni. Era, tra le altre cose, sorellastra di Ramón Mercader, l’agente segreto sovietico che assassinò il politico e rivoluzionario russo Lev Trockij per ordine del dittatore Stalin. Quanto alla sua carriera di attrice, María si distinse recitando ne La casa del sorriso, pellicola diretta da Marco Ferreri che nel 1991 vinse l’Orso d’oro al Festival internazionale del cinema di Berlino. In un’intervista del 2014 al Corriere della Sera, Christian De Sica dichiarò di voler omaggiare sua madre girando un film dedicato a lei e alla sua storia con De Sica. Lui la ricorda così, come una “donna d’altri tempi”, “molto simpatica e spiritosa, completamente incosciente”. “I fascisti le hanno buttato giù la casa in Spagna, è andata in Francia a recitare, aveva più successo di mio padre, era molto bella, elegante.

Brando De Sica, figlio Christian De Sica/ “Lavorare con papà? Sarebbe troppo comodo…”

Poi mio padre l’ha chiusa in casa e lei ha vissuto tutta la vita innamorata di lui, tra il parrucchiere, le partite a carte coi miei zii e noi figli. È stata un po’ vittima”. Ma la loro situazione irregolare ha reso ‘vittime’ anche gli altri: fare parte di una famiglia allargata, con tutto ciò che questo comporta, non è mai facile. “In parte è stata lei a spingere mio padre a diventare regista, anche per allontanarlo dal teatro e dalla prima moglie”, racconta ancora il figlio. Ciononostante, Christian è convinto che dalle vicende dei suoi genitori si possa trarre lo spunto giusto per stendere una bella trama. Due gli scogli che lo frenano: “Sono vent’anni che lo voglio fare, ma non ci sono soldi. E poi io ho fatto troppi Vacanze di Natale per interpretare un ruolo drammatico”.

LEGGI ANCHE:

Maria Rosa, figlia Christian De Sica/ “Con me non ha mai alzato la voce”

© RIPRODUZIONE RISERVATA