Maria Mercader, madre di Christian De Sica/ “Era un’attrice affermata, ha smesso quando incinta di me”

Maria Mercader era la madre del grande attore italiano Christian De Sica e la moglie di Vittorio De Sica. Classe 1918, la giovane attrice inizia la sua carriera nel suo paese natale, a Barcellona. Il primo film in cui ha lavorato è stato “Molinos de viento” di Rosario Pi, poi il destino l’ha portata in Italia sul set di “Un garibaldino al convento” e li conobbe il suo grande amore, Vittorio De Sica. Il loro legame è stato molto travagliato, litigavano spesso poiché De Sica a quel tempo aveva una relazione con Giuditta Rissone, da cui aveva anche avuto una figlia: Emi.

Il loro amore fu così grande da condurli all’altare, nonostante Vittorio vivesse due vite parallele con le sue due famiglie. Dopo il matrimonio, anzi i due matrimoni, che si sono tenuti in Messico e in Francia, i due hanno coronato il loro amore con l’arrivo dei figli Christian e Manuel. Di lei, morta nel 2011, Christian ricorda momenti di felicità come quello in cui lui era uno studente universitario ma grazie alla copertura e al sostegno della madre andava anche a cantare in molti locali. Christian ha anche dichiarato che dopo la morte di suo padre, il rapporto di astio tra lei e l’ex del marito si era trasformato in un rapporto di amicizia.

Maria Mercader e il figlio Christian De Sica, il loro rapporto e le dichiarazioni

Maria Mercader amava molto i suoi figli, parlando di loro aveva raccontato: “Sono onesti, grandi lavoratori, con il senso dell’umorismo. Christian è più come me, ha un senso dell’umorismo molto spiccato”. C’era un legame molto stretto tra Maria e il grande attore italiano, un rapporto di cui lui ha spesso parlato. In merito alla madre, Christian aveva raccontato in alcune interviste: “Lei era bella e simpatica. Era spiritosa e non si prendeva mai sul serio”.

Poi in merito alla sua carriera da attrice, De Sica aveva svelato che oltre alla bravura c’era anche un altro motivo che la spingeva a continuare, ovvero l’amore per il marito Vittorio e la paura di perderlo. Christian racconta: “Era un’attrice affermata, ha smesso quando è rimasta incinta di me. Lei faceva l’attrice per stare vicino a mio padre, sennò tornava alla prima moglie. Loro due hanno litigato come matte quando era vivo papà, dopo la sua morte sono diventate amiche”. L’amore di Maria per Vittorio De Sica infatti, per quanto sia stato grande, si è spento fin troppo presto, almeno materialmente, dato che l’attore e regista aveva solo 23 anni quando è morto.

