Maria Miceli è morta a 35 anni/ La ballerina da tempo combatteva contro una malattia

È morta Maria Miceli, celebre ballerina bresciana nota anche per aver recitato in alcune famose sit com italiane, all’età di 35 anni. Volto televisivo e del teatro italiano, si era distinta per aver partecipato, tra le altre cose, alle serie “Camera café” e a “I soliti ignoti”, oltre che per essere stata protagonista del celebre videoclip della canzone “Grande amore” de Il volo. Da tempo combatteva contro una lunga e grave malattia, che non è stata rosa nota, e che è stata la causa del decesso. Maria Miceli lascia la madre e il padre, Annarita e Raffaele, oltre a cinque fratelli, ma non ha fatto in tempo a sposarsi o a fare figli, circostanze di cui peraltro non aveva mai parlato.

Chi è Maria Miceli

Maria Miceli è nata nel 1989 a Milano da padre originario di Benevento e madre siciliana. Fin da piccola ha sempre dimostrato un grandissimo interesse per la danza che, negli anni, è diventato un vero e proprio amore che l’ha accompagnata per tutta la vita. Dopo essersi diplomata in danza classica e contemporanea, infatti, è diventata coreografa e direttrice artistica di teatro, senza però perdere di vista neppure gli studi accademici “classici”, riuscendo a laurearsi in lettere antiche e in archeologia.

Nel 2013 per Maria Miceli ci fu il boom, che la portò a lavorare ben presto sui palchi più importanti in tutta Italia. Dopo aver preso parte a diversi corpi di ballo della Rai, di Mediaset e di Sky, è apparsa anche in alcune pubblicità televisive nazionali, oltre che in alcuni video musicali, come quello del gruppo Il Volo, ed iniziando la sua carriera da attrice in alcuni programmi. Nell’ultimo periodo, inoltre, aveva iniziato un nuovo percorso lavorativo, più incentrato sulla tecnologia, che ha portato Maria Miceli a provare in anteprima mondiale un casco avveniristico integrato con un binocolo multisensoriale che permette di fruire di uno spettacolo musicale o teatrale a 360 gradi, senza necessità di allontanarsi dalla propria residenza.

