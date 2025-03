Genitori Vladimir Luxuria, chi sono: “Transizione? All’inizio non l’hanno presa bene”

I genitori di Vladimir Luxuria si chiamano Antonio e Maria Michela Guadagno, per i quali è stato difficilissimo accettare il percorso di transizione della figlia. La stessa conduttrice aveva spiegato che inizialmente non l’avevano presa bene, e che lei in qualche modo li aveva capiti. Ad ogni modo, la madre Maria Michela in cuor suo sapeva benissimo che dentro quel corpo da maschio era ingabbiata una ragazza: “Le mamme lo sanno sempre, anche se fanno finta di non saperlo. Chi ti porta in grembo arriva a capire”, aveva spiegato ospite al Grande Fratello qualche tempo fa.

Vladimir Luxuria, che non si è mai trattenuta dal raccontare gli episodi spiacevoli che l’hanno colpita durante il corso della sua vita, specialmente in adolescenza quando ha subito bullismo. Ad esempio, la conduttrice ricorda quando un amico di suo padre guardandola le fece un insulto omofobo: “L’uomo guardandomi disse: ‘Guarda quel ricch…”, mio padre allora girò lo sguardo e… quel ricch… ero io. Mi sono freddata”. Proprio in quel periodo, Vladimir Luxuria si è sentita in colpa per via del fatto di sentirsi responsabile dell’infelicità dei genitori.

Vladimir Luxuria ha vissuto un vero e proprio trauma durante il periodo della transizione. Oltre al bullismo omofobico e transfobico ha dovuto affrontare i sensi di colpa nei confronti della famiglia, tanto da pensare di voler cambiare sè stessa per non deludere i genitori: “Ho cercato in tutti i modi di cambiare. Capivo che loro soffrivano, quando mio padre vedeva questo atteggiamento effemminato” aveva svelato la conduttrice da Serena Bortone, confessando che sua madre aveva paura di ulteriore bullismo. Antonio Guadagno, suo padre, è legato ai valori tradizionali e alla famiglia. Oggi ha circa 75 anni e all’epoca, dopo aver scoperto che la sua fidanzata era incinta ha subito deciso di sposarla senza esitazione.

Come ha raccontato più volte Vladimir Luxuria, la sua famiglia ha vissuto in una situazione economica difficile per diverso tempo. Il padre Antonio ha fatto per tanti anni il camionista per permettere alla figlia di studiare e per mantenere la moglie durante il dopoguerra, periodo pieno di difficoltà. Vladimir Luxuria, infatti, si è poi laureata con il massimo dei voti ed è diventata ad oggi uno dei personaggi più influenti del mondo della televisione.