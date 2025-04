Molti si domandano chi sono i genitori di Vladimir Luxuria, attivista e opinionista attiva per difendere e valorizzare i diritti della comunità LGBTQ+. Nonostante sia sempre esposta al gossip date le sue frequenti presenze in televisione, la showgirl ha cercato sin dall’inizio di tenere lontana l’attenzione mediatica nei confronti della sua famiglia e dei suoi affetti più cari. Ad ogni modo, i fan si chiedono spesso chi sono i suoi genitori, che insieme a lei hanno affrontato il difficile percorso di transizione e il periodo del bullismo, abbattendo pregiudizi personali.

Antonio Guadagno e Maria Michela sono i genitori di Vladimir Luxuria, che come più volte ha ammesso la conduttrice, sono due presenze fondamentali nella sua vita. Sin da quando era molto piccola le sono stati accanto specialmente quando lei non riusciva a riconoscersi nell’iniziale corpo dai caratteri maschili. Nata a Foggia con il nome di Wladimiro Guadagno, Vladimir Luxuria è sempre stata legatissima alla sua famiglia, e in una vecchia puntata del Maurizio Costanzo Show aveva raccontato del particolare rapporto che la lega al padre. Andiamo a scoprire cos’ha detto su Antonio Guadagno.

“Mio padre è un camionista, un vero macho, ma anche un uomo buonissimo che per me ha fatto tanto“, ha detto Vladimir Luxuria, svelando quindi che il papà Antonio ha viaggiato tantissimo per lavoro. La madre, invece, ha fatto moltissimi lavoretti per mantenere la famiglia e oggi si trova in pensione. Oltre ad essere legatissima ai genitori, Vladimir è anche molto affezionata alle sue tre sorelle Barbara, Laura e Cristina, e al suo adorato fratello Glauco, del quale non si sa nulla data la sua grande attenzione per la privacy. Di lui si sa solo che continua a vivere a Foggia e che di professione è un commercialista.

L’unica sorella che spesso è comparsa in televisione per sostenere la conduttrice è Laura Guadagno. Quando era una ragazza giovane si è trasferita a Milano lasciando la Puglia per dedicarsi al lavoro. Su di lei, non si sa altro, esattamente come per le sorelle Barbara e Cristina delle quali non si conosce l’età e la professione. Di certo Vladimir Luxuria ha un bellissimo rapporto con la famiglia, e ha sempre sostenuto che la madre sapesse in cuor suo del suo essere trans sin da quando era piccola: “Le mamme lo sanno sempre, anche se fanno finta di non saperlo. Chi ti porta in grembo arriva a capire”