Maria, moglie e figli Ennio Morricone/ Da Andrea, Marco, Alessandra a Giovanni: una grande famiglia

Maria Travia, moglie di Ennio Morricone ha avuto quattro figli dalla relazione con il Maestro. Ennio e Maria si sposano nel 1956 e da quel giorno non si sono più lasciati, nemmeno quando Maria è stata coinvolta in un terribile incidente. Dal loro amore sono nati quattro splendidi figli: Marco è il primogenito seguito da Alessandra. Poi è arrivato Andrea Morricone, che ha seguito le orme del padre diventando un noto compositore e direttore d’orchestra e infine c’é Giovanni Morricone che lavora nel mondo del cinema.

Proprio Ennio Morricone parlando della moglie Maria in una delle sue ultime interviste raccontò: “è stata bravissima lei a sopportare me. È vero, qualche volta sono stato io a sopportarla. Ma vivere con uno che fa il mio mestiere non è facile. Attenzione militare. Orari rigorosi. Giornate intere senza vedere nessuno. Sono un tipo duro, innanzitutto con me stesso e di conseguenza con chi mi sta attorno. Altrimenti i risultati non arrivano. Il successo viene certo dal talento, ma più ancora dal lavoro, dall’esperienza e, ripeto, dalla fedeltà: alla propria arte come alla propria donna. Mi sono dato la regola di dare il meglio, sempre. Anche se non sempre ci si riesce”.

Andrea, Marco, Alessandra e Giovanni, chi sono i figli di Ennio Morricone e Maria Travia

Andrea, Marco, Alessandra e Giovanni sono i quattro figli di Ennio Morricone. Tra loro Andrea è quello che ha seguito le orme del papà. Dopo aver studiato sotto la guida del padre, Andrea Morricone si è diplomato presso il conservatorio di Santa Cecilia di Roma diventando compositore e direttore d’orchestra. Successivamente è stato direttore artistico dell’Auditorium dell’Istituto Massimiliano Massimo nella Capitale. Una carriera straordinaria che l’ha portato ad esibirsi in Italia e nel resto del mondo. Basti pensare che come direttore d’orchestra ha diretto l’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e l’orchestra dell’Opera di Budapest.

Non solo, Andrea Morricone ha collaborato anche il padre Ennio Morricone realizzando a colonna sonora del film Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore vincendo nel 1990 un premio BAFTA. Gli altri tre figli vivono lontani dai riflettori del mondo dello spettacolo, solo Giovanni lavora nel mondo del cinema come regista e produttore.



