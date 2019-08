Maria Monsè/ 4 volte sposa con suo marito Salvatore Paravia:”Solo per i giornali!”

Maria Monsè è una delle opinioniste presenti abitualmente nei salotti di Barbara d’Urso. Per questo motivo , Maurizio Costanzo l’ha voluta al Maurizio Costanzo Show, nella puntata dedicata alle starlette del piccolo schermo che si distinguono per la loro verve e i loro giudizi critici. Il programma andrà in onda in replica questa sera su Rete 4, e vedrà la Monsè protagonista di un acceso scambio con Roberto D’Agostino, Cristiano Malgioglio e Vladimir Luxuria. A D’Agostino, che mette in dubbio il ruolo dell’opinionista, replica sicura di sé: “Descritto in questo modo, sembra che il mestiere dell’opinionista sia qualcosa di cui doversi vergognare. Quando invece, secondo me, se si danno delle opinioni e si dice ciò che si pensa veramente, in base al proprio vissuto, non c’è niente di male”. E prosegue con una citazione colta: “Il mestiere dell’opinionista esiste già da prima della televisione. Ricordiamoci che Voltaire andava nei salotti degli aristocratici e veniva pagato per esprimere le sue opinioni”. Certo è che non tutte sono degne di credito: l’opinione che sta su internet, per esempio, è falsata, “perché chi scrive non ci mette la faccia”.

Maria Monsè e il rito del rinnovo delle promesse di matrimonio con Salvatore Paravia

L’obiezione di D’Agostino era la seguente: “La gente non accetta più che il talk, la sera, mi deve dire come devo vivere”. Ma Maria Monsè, che ha tanti anni di esperienza alle spalle, ha saputo ben replicare (e difendere la sua opinione, non a caso). Dopo aver dato prova di grande destrezza e agilità nella dialettica, Costanzo sposta la discussione su qualcosa di più personale. Per metterla in difficoltà, forse? Sentiamo: “Tu ti sei sposata per la quarta volta con lo stesso marito. Ma che cos’è, una gara? Un guiness dei primati?”. No, sorride lei, è soltanto espressione di un grande amore. “Mi sono sposata una volta con rito civile, una volta con rito religioso e poi ho rinnovato due volte la mia promessa di matrimonio. Molti pensano che le nozze siano solo d’oro e d’argento. Non sanno che la promessa di matrimonio si può rinnovare 24 volte. Le nostre ‘nozze di pizzo’ sono state carinissime”. Ma Luxuria provoca, insieme anche a Malgioglio: “Di’ la verità, l’hai fatto perché ogni volta esci sui giornali!”. Maria non ci rimane male, anzi ride: “L’ho saputo all’ultimo, che ci sarebbe stata la diretta di Pomeriggio Cinque! L’ho saputo tre giorni prima, ma l’avrei fatto comunque. Molti mi scrivono e mi dicono: ‘Sai, Maria, che abbiamo rinnovato anche noi la nostra promessa di matrimonio?’. Alcune famiglie addirittura mi hanno chiamata perché mi vogliono al loro matrimonio”. Infine un’esortazione: “Per tutti coloro che si separano: il matrimonio è qualcosa a cui tenere sempre fede”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA