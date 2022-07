Maria Monsè a Back to school?/ Dopo il Grande Fratello Vip, spunta…

Maria Monsè torna in tv con Back to school?

Uno dei programmi della scorsa stagione televisiva è stato sicuramente Back to school condotto da Nicola Savino e che ha riportato sui banchi di scuola diversi personaggi del mondo dello spettacolo che hanno avuto come insegnanti bambini della scuola elementare. Un format fresco, nuovo, divertente e leggero trasmesso da Italia 1 e che ha convinto il pubblico. Un successo televisivo, ma anche social quello di Back to school che tornerà in onda anche nella prossima stagione televisiva.

Maria Monsè: "Mia figlia Perla Maria è diventata ribelle"/ "Non ha rispetto e..."

Durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset che hanno confermato il ritorno di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, infatti, è stata confermata la realizzazione della seconda edizione di Back to school che tornerà in onda con alcune novità ed una di queste dovrebbe essere proprio Maria Monsè.

Maria Monsè tra i banchi di Back to school

Back to school tornerà in onda nella stagione televisiva 2022/2023 con alcune novità. Se la prima stagione è stata condotta da Nicola Savino, poi promosso ad opinionista dell’Isola dei Famosi, la prossima edizione sarà affidata alla conduzione di Federica Panicucci. Naturalmente, anche i vip che torneranno sui banchi di scuola saranno diversi da quelli della scorsa edizione e, tra questi, secondo un’indiscrezione esclusiva di Dagospia, dovrebbe esserci anche Maria Monsè.

Salvatore Paravia, marito Maria Monsè e la figlia Perla/ "La terapia di coppia ci ha aiutato"

Dopo aver ripetuto l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip, dunque, la Monsè avrà deciso di tornare sui banchi di scuola? Per il momento, la showgirl tace. Secondo Alberto Dandolo, tuttavia, Maria Monsè sarà proprio una delle star di Back to school.

LEGGI ANCHE:

Sophie Codegoni favorita dagli autori del Gf Vip?/ Maria Monsé:"Doveva finire come Clizia..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA