Maria Monsè affonda Lulù Selassiè: “Le è caduta la maschera”/ “La verità sta uscendo”

Nella puntata di questa mattina di Mattino Cinque, si è parlato molto dello scontro tra Davide Silvestri e Lulù Selassiè. Federica Paninucci ha mandato in onda la clip dello scontro tra i due gieffini. Una volta tornati in studio, Maria Monsè ha preso la parola, sferrando un duro attacco nei confronti della principessa. Tra la Monsè e Lulù, d’altronde, non è mai corso buon sangue. All’interno della casa del Grande Fratello Vip, Maria aveva più volte messo in dubbio il fatto che Lulù avesse sofferto di attacchi di panico e, nello show di Canale 5, è oggi tornata all’attacco. “Io che sono una profonda conoscitrice di tutto il mondo di Lulù…Tutto quello che la circonda…Sono felicissima che finalmente la verità sta uscendo fuori…Si è tolta la maschera”, ha dichiarato l’ex gieffina in diretta. Federica Panicucci è poi intervenuta per spiegare che Lulù avrebbe attaccato Davide Silvestri per il semplice motivo che in questi mesi lui non avrebbe mai preso una posizione, sottraendosi così alle dinamiche del reality.

A spezzare una lancia in favore di Silvestri ci ha pensato però Patrizia Groppelli. Per lei, Davide avrebbe fatto un percorso bellissimo: “E’ una persona pulita dentro…Non ha mia creato dinamiche sbagliate…Non ha mai creato storie a favore di telecamere…”. Patrizia è convinta che proprio il carattere di Davide abbia portato la gente ad avvicinarsi a lui e a sperare in una sua vittoria: “Verrà ripagato dalla gente…”. Patrizia ha poi colto la palla al balzo attaccando gli altri concorrenti presenti nella casa: “La gente ha bisogno di persone perbene come Davide, non di scappati di casa…Perché certi di questi lo sono”. Parole condivise da Maria Monsè che ha ammesso di essere d’accordo con lei: “Su questo sono d’accordo con Patrizia…Brava Patrizia stavolta siamo sulla stessa linea”.

Maria Monsè attacca Lulù Selassiè: “Fa i capricci solo…”

Tornando però a Maria Monsè, l’ex gieffina aveva già attaccato duramente Lulù Selassiè nelle scorse settimane. La showgirl aveva dichiarato che Lulù si sarebbe comportata in modo scandaloso: “La sua aggressività nelle parole e nei modi è sconvolgente…Fa i capricci solo per le cose che non vanno bene a lei…”. La Monsè aveva anche sottolineato come Lulù si fosse comportata nei suoi confronti allo stesso modo di Alessandro Basciano denunciando così un trattamento di favore nei confronti della principessa: “Lulù ha fatto la stessa cosa con me…E questo soltanto perché mi sono permessa di giudicarla…Ero nuova e non potevo farlo”. Patrizia Groppelli a Mattino 5 News è subito intervenuta per esprimere il suo dissenso nei confronti di Maria Monsè: “Sei come il prezzemolo…Dici delle cose intelligenti e alla fine la metti su di te? Basta Monsè, sei come Alex Belli…Un’egocentrica…”.

Maria Monsè non è neppure convinta del rapporto che Lulù avrebbe instaurato con Manuel Bortuzzo. La donna pensa infatti che sia tutta una farsa costruita ad hoc per visibilità. Parlando della sorpresa per San Valentino organizzata da Manuel, aveva commentato così il comportamento di Lulù: “Non ha versato una lacrima…Lui si vedeva che era innamorato e commosso…Lei che ha sempre pianto questa volta non ha versato mezza lacrima…”. Maria Monsè si ricrederà un giorno su Lulù Selassiè?



