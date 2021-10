Maria Monsè al GF? “Chissà”/ “Soleil furbetta, Amedeo Goria da 10. Miriana Trevisan…”

Maria Monsè è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di Rtl 102.5 News nel corso della puntata odierna di “Trends&Celebrities”, trasmissione condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri. La showgirl e attrice, in particolare, ha parlato delle dinamiche che si stanno sviluppando settimana dopo settimana all’interno della casa del Grande Fratello Vip, di cui lei in passato è stata inquilina e dove, si vocifera, potrebbe fare ritorno nei prossimi mesi: “Di questi argomenti non posso parlare, perché, come sempre, chi vivrà vedrà”, ha risposto a tal proposito, non confermando ma neppure smentendo le indiscrezioni circolate su di lei.

Successivamente, però, ha espresso un forte desiderio: “Io devo ritornare in quella Casa, in quanto, quando avevo fatto la mia esperienza, il GF era considerato un programma utile solo a litigare, mentre ora si ha una percezione diversa. Con chi mi troverei bene? Con Miriana Trevisan. Sto cercando di sostenerla, la conosco, capisco al volo i suoi sentimenti. Io e Miriana siamo molto amiche sin dai tempi di ‘Non è la Rai’ ed entrambe sappiamo che c’è molta invidia tra le donne. Addirittura, in quel periodo fummo vittime insieme di episodi di bullismo femminile in Rai. Io la sento vicina e le voglio molto bene”.

MARIA MONSÈ: “SOLEIL SORGE COSTRUITA, AMEDEO GORIA SIMPATICISSIMO, CI SA FARE”

Nel prosieguo del suo intervento a Rtl 102.5 News, Maria Monsè ha espresso il proprio giudizio su un’altra concorrente di questo Grande Fratello Vip, Soleil Sorge, che “mi sembra un po’ costruita e la vedo un po’ dura come donna. È furbetta, non so se riuscirei ad andare d’accordo con una persona come lei. Personalmente, entrerei in sintonia con le persone che non hanno una strategia, che sono sincere, che non pensano di essere dei personaggi forti”.

Al cammino di Amedeo Goria nel reality di Canale 5, invece, Monsè assegna un bel 10, perché “è un uomo simpaticissimo, che ci sa fare in tutti i campi e ha tutta la mia stima”. In seguito, una frecciata al vetriolo rivolta a un’ex inquilina della Casa, la Marchesa d’Aragona (“È una ‘finta marchesa’, noi qui a Roma la chiamiamo così. L’ha sbugiardata persino la macchina della verità”) e il ricordo di Gigi Proietti, con cui ha lavorato ne “Il Maresciallo Rocca”: “Era una persona entusiasta, piena di energia, innamorata della vita. Mi faceva sentire importante anche se facevo una piccola parte. Non ho incontrato così tanti attori con uno spiccato senso di umiltà sul set come lui. Purtroppo, strada facendo ho trovato tanti uomini primedonne. Lui era un gran signore e un grande artista”.

