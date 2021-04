Maria Monsè al mare in zona rossa, web insorge/ Lei: “Ho la coscienza a posto”

Maria Monsè nel mirino del web dopo la pubblicazione di alcune foto scattate al mare durante il weekend di Pasqua. La showgirl, su Instagram, ha pubblicato alcune foto scattate sulla spiaggia di Catania, mostrandosi in costume, sorridente e in perfetta forma. Foto che hanno scatenato la pronta reazione del web che hanno commentato la scelta della Monsè di raggiungere Catania durante la zona rossa. Nella didascalia che accompagna l’ultima foto, tuttavia, Maria Monse spiega di aver raggiunto la Sicilia per un progetto professionale di cui svelerà presto i dettagli. Una spiegazione che, tuttavia, non è servita a placare il web che si è scagliato contro i vip che hanno trascorso il weekend di Pasqua lontano dalle città di residenza.

Maria Monsè: “Mi sono un po’ in colpa”

Maria Monsè ha raggiunto la Sicilia dove si è lasciata immortalare al mare durante il weekend di Pasqua. Su Instagram, la showgirl ammette di essersi sentita un po’ in colpa nel mostrare ai followers il mare. “Amici quando ho pubblicato questa foto per augurarvi buona Pasqua , mi sono sentita un po’ in colpa nel farvi vedere il mare. E pensate ho fatto il sacrilegio di tagliarlo”, ha scritto. Poi, però, spiega di aver rispettato le norme restrittive e di non aver violato nessuna regola. “In realtà io comunque ho la coscienza a posto perché non ho trasgredito le regole della zona rossa. Siamo a Catania (nella discesa privata sul mare di casa mia) per un progetto di lavoro molto interessante”. La spiegazione della Monsè, tuttavia, non è bastata a placare la rabbia del web. Sotto il post, sono tanti i commenti contrari degli utenti, ma ci sono anche i commenti di chi esprime la propria ammirazione per la showgirl.

