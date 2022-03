Maria Monsè attacca Delia Duran: “È incoerente”/ “Alex Belli? Lo difenderò sempre!”

Maria Monsè lancia un nuovo attacco. Nella sera della nuova diretta del Grande Fratello Vip, la Monsè è stata ospite del nuovo appuntamento del GF Vip Party con Gaia Zorzi e Giulia Salemi, commentando alcune dinamiche e protagonisti del reality. In particolare, come riporta La NostraTv, l’ex gieffina ha attaccato Delia Duran, definendola incoerente. Colpa del suo comportamento con Soleil Sorge che la Monsè ha così commentato: “Qual è la logica se tu vuoi bene a una persona e poi la nomini? Qual è il senso? Quindi è incoerente“. Il riferimento è a quanto accaduto pochi giorni fa, quando Delia, dopo aver elogiato Soleil come persona, l’ha nominata.

È per questo che, secondo la Monsè, il riavvicinamento alla Sorge non è così sincero: “Non tanto, è un po’ contraddittoria Delia, in una puntata ha preso le mani a Soleil e le ha detto quanto ti adoro e poi l’ha nominata, quindi voglio dire. In questo uno pensa ma non è che stava recitando prima? Arrivati a un certo punto lo puoi pensare”, ha chiarito.

Maria Monsè dalla parte di Alex Belli: “Lo difenderò sempre”

Maria Monsè ha quindi analizzato anche il comportamento di Delia Duran con il marito Alex Belli, criticando anche in questo senso l’atteggiamento della donna. “Da donna dico che Delia sa di essere guardata da Alex e quindi gode e dice dai adesso mi vendico”, ha spiegato la Monsè. Ben diverso è invece il suo pensiero su Alex. Maria appoggia l’attore e lo trova anzi un personaggio sincero oltre che di cuore: “Lo difenderò sempre, – ha subito ammesso, chiudendo con – è una persona sensibile, ha una marcia in più”.

