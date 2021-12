Maria Monsè attacca Manuel Bortuzzo/ “In 3 gg è passato dal non sopportare Lulù ad amarla”

Maria Monsè, fresca di eliminazione dalla casa del Gf Vip 2021, ha pubblicato una stories sulla propria pagina Instagram, attraverso cui ha voluto attaccare l’ex-coinquilino Manuel Bortuzzo. La showgirl, ex di Non è la Rai, ha puntato il dito nei confronti del giovane nuotatore italiano, accusandolo dopo il cambio di atteggiamento nei confronti di Lulù Selassiè. Inizialmente, infatti, Manuel aveva preso le distanze in maniera netta dalla Principessa per poi avvicinarsi e praticamente non staccarsi più.

Un modus operandi che è stato appunto sottolineato da Maria Monsè che ha commentato: “Magari avessi il metabolismo veloce come Manuel Bortuzzo, che è passato dal non sopportare ad amare Lulù in tre giorni”. Numerosi coloro che hanno commentato la stories, ripostata poi dalla pagina Instagram GfVipVideo, fra chi scrive: “Qui le devo dare merito”, ma anche “Ma quanto stai a rosicare … Insopportabile”, quindi un altro che aggiunge: “Sei vergognosa menomale che sei uscita eri di una pesantezza”, e ancora: “Disse quella che è stata dentro la casa da Natale a Santo Stefano…”.

MANUEL BORTUZZO ATTACCATO DA MARIA MONSE’ PER LULU’ SELASSIE: “UNA DOMANDA CE LA SIAMO FATTA…”

C’è chi comunque qualche dubbio ce l’ha, come ad esempio questo utente: “Beh non ha tutti i torti!!!”, e anche: “Oddio una domanda tutti ce la siamo fatti.. Però sicuro non sta né a noi né a lei giudicare se è vero o meno, con il tempo si capirà tutto!”. In effetti la rottura sembrava insanabile fra Manuel Bortuzzo e Lulù, soprattutto dopo che lo stesso aveva accusato la Selassiè di stargli troppo appiccicato e di non lasciargli spazi.

Non si sa bene cosa sia accaduto fatto sta che dopo il famoso massaggio hot al lato B della principessa, qualcosa si è risvegliato nel giovane nuotatore, portando ad clamoroso riavvicinamento che ha sorpreso tutti. E che il feeling sia innegabile lo si è capito anche da quanto accaduto nella stanza Love Boat, la barca dell’amore del Gf Vip, dove i due piccioncini hanno trascorso una notte di passione. La regia non ha mostrato le immagini, mandando in onda solo pochissimi dettagli, ma pare che fra i due sia stato uno show…

