Maria Monsè come una Bluebell/ Video sexy, gli haters: “Ma che cazz* fai? Patetica!”

Maria Monsè balla su Instagram e scatena gli haters. “Se una voce mi parla al cuore il mio corpo risponde con la danza…” scrive postando un video che presumibilmente le sarà stato fatto dall’amatissima figlia Perla Maria, colei che le dà sempre nuove ispirazioni per clip, lavoro e moda. “Mi sento una Bluebell!”, aggiunge. I commenti sotto al post però, non rendono giustizia al trash che questa donna sa diffondere e regalare. “Non sai più cosa inventarti patetica”, le scrive Tony. “Dai… sei ubriaca, se no, non si spiega”, commenta invece Selene. “Maria, che cazz* fai prenditi qualcosa, stai male?”. E ancora: “Il solito filmino casalingo della sig. Cozzolino….veramente penosa soli questo sa fare e manco gli riesce bene”, commenta Franca, denotando solidarietà femminile praticamente pari a zero. Un altro utente ha una sua precisa idea: “Sei brava a fare la fig* ignorante ma secondo me ci prendi tutti per il culo e guadagni grano”.

Maria Monsè come una Bluebell

Maria Monsè nella clip dice di sentirsi una Bluebell, ma cosa significa? Come scrive Wikipedia: “Le Bluebell Girls – o semplicemente Bluebell (per il pubblico di Francia Les Bluebell Girls du Lido) – sono state un corpo di ballo britannico, noto fra gli anni quaranta e gli anni sessanta per la loro attività al Lido di Parigi. La loro fama è stata amplificata da numerosi spettacoli in teatro accompagnati da partecipazioni a trasmissioni televisive e cinematografiche”. Le Bluebell sono ufficialmente nate nei primi anni ’30 per merito della ballerina irlandese Margaret Kelly Leibovici. In pochissimo tempo, divennero vero trampolino di lancio di artiste come le Gemelle Kessler e Gloria Paul e cantanti come Zoe Collins. Dopo il massimo periodo di ascesa, nel 1984 le Bluebell iniziarono la via del ritiro, lasciando il Lido di Parigi pur continuando l’attività, particolarmente al MGM Grand Hotel di Las Vegas. Il Lido di Parigi divenne una brand delle Bluebell Girls. Per assaporare i gusti britannici della danza, vi lasciamo a seguire il video della Monsè.

