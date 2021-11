Maria Monsè con Soleil contro Delia Duran “Attacco preparato”/ “Non vedeva l’ora!”

L’ingresso di due nuove concorrenti ha sicuramente mosso gli equilibri all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Maria Monsè in queste ore ha avuto modo di chiacchierare con tutti, palesando simpatie e antipatie. Lo ha fatto anche con Soleil Sorge, schierandosi subito dalla sua parte nella querelle con Delia Duran. In un confronto faccia a faccia, Maria ha ripercorso insieme a Soleil il suo incontro in studio con Delia, appoggiandola del tutto.

“Ho seguito da casa il vostro confronto… E ovviamente Delia si vedeva che si era preparata…”, ha ammesso la Monsè. “Ognuno le avrà detto qualcosa ad effetto da dire… Si vedeva che non vedeva l’ora di fare questa cosa”, ha quindi aggiunto. Così ha elogiato la Sorge: “Sei stata superiore, lei è stata totalmente inadeguata! Si è autodistrutta, tu però l’hai saputa gestire.”

Maria Monsè appoggia Soleil contro Delia Duran: “Se l’era preparato l’attacco”

Maria Monsè si è soffermata in particolare sull’incontro-scontro in studio tra Delia Duran e Soleil Sorge. Sempre schierata dalla parte della gieffina, ha quindi ricordato: “Tu sei andata lì un po’ come l’agnellino sacrificale tutta di rosa vestita…Invece Delia Duran si è presentata tutta gagliarda, però si è visto che si è molto preparata…”. Secondo Maria, Soleil ha saputo gestire molto bene Delia, alla quale ha infine lanciato una stoccata: “Io mi chiedo pure come Delia sia riuscita a conquistare Alex…” Nessuna delle due però sa che presto Delia entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip e lì se ne vedranno delle belle.

