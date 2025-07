Maria Monsè è intervenuta sui social con una romantica dedica per il marito Salvatore Paravia con più di una velata frecciatina.

Potrebbe sembrare una semplice quanto romantica celebrazione della propria d’amore; l’uscita di Maria Monsè sui social sembra però non solo una dedica al miele ma anche una stoccata rivolta verso ignoti. Alcune ore fa, dal suo profilo Instagram, sono spuntate delle foto che la ritraggono con al fianco il suo amato marito Salvatore Paravia; in allegato anche una didascalia particolarmente carica di sentimento e amore ma è impossibile non evincere una sorta di antifona dal retrogusto di replica o frecciatina, ma verso chi?

“Ebbene sì, mio marito ha preso circa 15 kg da quando l’ho sposato 19 anni fa”, inizia così Maria Monsè nel post pubblicato su Instagram per celebrare il suo matrimonio con Salvatore Paravia, un esordio che sembra quasi una tempestiva risposta a dubbi o perplessità palesati da qualcuno; oppure, semplicemente un modo per introdurre un discorso scandito da parole al miele. “E ha perso un po’ di capelli” – prosegue la Monsè – “Non è affatto un figo da copertina ma sapete cosa, e allora? Francamente me ne infischio”.

Maria Monsè, dedica al miele per il marito Salvatore Paravia ma qualcosa non torna: frecciatina velata?

I latini dicevano: Excusatio non petita, accusatio manifesta; in soldoni, giustificarsi per qualcosa senza che nessuno lo abbia richiesto può sfociare in una sorta di auto-accusa. Forse l’intento di Maria Monsè era semplicemente quello di lanciare un messaggio d’amore che spesso vive di troppe congetture, anche alimentate da una tendenza sociale che aspira alla perfezione; in realtà, i sentimenti hanno bisogno di ben altre bellezze oltre a quelle apparenti come da lei sottolineato. La celebrazione dell’amore per il marito Salvatore Paravia sembra però fin troppo diretta, come anticipato, quasi come a voler lanciare una stoccata – magari anche generale – oppure come a volersi giustificare di qualcosa.

“Per chi pensa che io stia con lui per interesse, mi spiace deludervi: sto con lui per amore”, anche qui Maria Monsè sembra voler scardinare critiche e accuse che molto probabilmente avrà ricevuto nel tempo. Al di là delle ipotesi su presunte frecciatine o possibili antifone, il post – soprattutto nella conclusione – è certamente una grande dichiarazione d’amore per suo marito Salvatore Paravia: “Il nostro amore non è a taglia unica né a tenuta di chioma. Nel dubbio, chi ama solo se c’è l’addominale scolpito forse non ha mai amato davvero”.