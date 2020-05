MARIA MONSÈ E PERLA MARIA/ Consigli di bellezza a Pomeriggio 5, D’Urso perplessa…

Pubblicità

Maria Monsé e sua figlia Perla Maria tornano ospiti di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, stavolta per regalare al pubblico dei consigli di bellezza. “Abbiamo tutta quanta un’attrezzatura per fare prodotti di bellezza” esordisce la Monsé, che prima ricorda un nuovo appuntamento sul suo profilo Instagram per i suoi follower. Poi è Perla Maria a prendere la parola: “Durante la quarantena mi si sono screpolate tutte le mani. Io e la mamma abbiamo voluto ideare una maschera”. Per l’impacco basta un po’ di acqua e un avocado maturo schiacciato a dovere. Mentre Riccardo Signoretti se la ride di fronte alle immagini, Barbara D’Urso appare abbastanza perplessa. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Pubblicità

Maria Monsé e la figlia Perla Maria tornano a Pomeriggio 5

Un grande ritorno nella nuova puntata di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso torna infatti ad ospitare, seppur in collegamento, Maria Monsé e sua figlia Perla Maria. Madre e figlia sono spesso protagoniste nel salotto della D’Urso, e tante volte hanno anche ricevuto molte critiche. La Monsè è stata spesso accusata di crescere sua figlia in modo inadatto, di dare troppa importanza all’aspetto televisivo nella vita della ragazzina che pare sempre più intenzionata a seguire le orme della madre. E oggi entrambe sono pronte a stupire raccontando come hanno trascorso la quarantena ma anche a mostrare al pubblico alcune maschere per il viso, come annunciato dalla D’Urso.

Pubblicità

Maria Monsé ringrazia Barbara D’Urso

In una recente intervista rilasciata a Starpeoplenews, Maria Monsé ha voluto ringraziare proprio Barbara D’Urso per l’attenzione avute nei suoi riguardi e per quelli della figlia Perla. “Ringrazio Barbara d’Urso per aver deciso di seguire in diretta i festeggiamenti per le mie nozze di pizzo che tra l’altro è proprio il tessuto che prediligo. – ha dichiarato – È un aggiunta di emozioni in più perché la coppia e già emozionata per il grande giorno, in più ringrazierò Barbara ( d’Urso ndr ) per sempre. Durante la promessa di matrimonio io mi sono cambiata di abito: dal vestito ispirato a Mary Poppins disegnato da me e Perla” ha ancora aggiunto la showgirl.



© RIPRODUZIONE RISERVATA