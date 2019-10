Maria Monsè e la figlia Perla Maria, Pomeriggio 5/ “Tante sorprese”, piovono critiche

Maria Monsè la figlia Perla Maria, anche questo pomeriggio torneranno in Tv nell’ambito di un’ospitata nello studio di Pomeriggio 5. E’ stata l’opinionista e showgirl a dare l’appuntamento al suo pubblico su Instagram, non solo tramite un post ma anche via Stories. E così, dopo l’ospitata di ieri a Detto Fatto, la Monsè nelle passate ore, dal treno, ha postato alcune Instagram Stories per ricordare l’appuntamento odierno: “Ciao amici come mi trovate con i miei soliti bigodini da tutte le parti?”, ha esordito, facendo vedere la sua acconciatura “work in progress”. La Monsè ha quindi reso partecipi i suoi follower della merenda super salutista a base di noci e yogurt per fare una carica di proteine. Ed in merito all’ospitata di oggi nel salotto di Barbara d’Urso si è limitata ad anticipare: “Scoprirete come al solito tante belle sorpresine…”. Di cosa si tratterà? Molto probabilmente le sorprese avranno a che fare anche con la sua inseparabile figlia Perla che, a quanto pare, contribuirà con la sua presenza a rendere ancora più speciale la loro ospitata.

MARIA MONSÈ E CRITICHE PER LA FIGLIA PERLA

L’entusiasmo di Maria Monsè in occasione del suo ritorno nella trasmissione Pomeriggio 5, è stato in parte smorzato dalle tante offese sotto la foto Instagram in cui dava appuntamento alle 17.50 di oggi su Canale 5. In tanti hanno criticato proprio la sua scelta di coinvolgere così tanto la figlia Perla. “Ma quella povera ragazzina non studia mai? Pensa che la vita vera sia quella sta facendo adesso? Fate pena”, si legge sotto la foto. “Abbiamo perso anche perla… Povera figlia”, le fa eco un’altra follower. A darle sostegno social ci ha pensato invece Francesca Cipriani con una emoticon a cuore. E’ probabile che anche lei possa aderire al cast della seconda parte di Pomeriggio 5 di oggi. Maria Monsè tuttavia sembra non curarsene e continua a realizzare le sue Stories direttamente dal camerino della trasmissione Mediaset, durante il trucco: “Amici sono al trucco, che cosa stiamo facendo di bello?”, domanda alla sua truccatrice. Che la piccola Perla abbia preparato una sorpresa da far vedere in un video? La risposta arriverà a breve!

