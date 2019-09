MARIA MONSÈ E PERLA MARIA A POMERIGGIO 5/ “Lei una baby star? La lascio libera”

Maria Monsé fa il suo ingresso nello studio di Pomeriggio 5 ma senza sua figlia Perla Maria. Oggi è da sola ma sua figlia è comunque presente con un video nel quale mostra il suo vasto guardaroba. In studio, però, per la Monsé piovono critiche. La motivazione è sempre la stessa: il modo in cui starebbe crescendo Perla, troppo attaccata al mondo dello spettacolo e della televisione. La si accusa di aver creato una baby star, cosa che non gioverebbe alla bambina. La Monsè però si difende: “Io la lascio libera di essere ciò che vuole” ammette, ma le critiche non si fermano. Da Raffaello Tonon a Guendalina Tavassi, l’opinione rimane la stessa: la passione di Perla Maria per la televisione sarebbe quasi malsana per la bambina. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Maria Monsé e Perla Maria a Pomeriggio 5

Torna l’appuntamento con il gossip di Pomeriggio 5 che, nella puntata in onda oggi 17 settembre, si dedica al rapporto madre-figli. Tra gli ospiti in studio e in collegamento non potevano di certo mancare due grandi protagoniste di questo tema: Maria Monsé e sua figlia Perla Maria. Madre e figlia tornano ospiti di Barbara d’Urso e sono pronte a mostrare il loro guardaroba. In particolare, la d’Urso, nel promo iniziale, fa sapere che le telecamere di Pomeriggio 5 sono tornate a casa Monsé per sbirciare il vasto guardaroba di Perla Maria. Un argomento che di certo scatenerà nuove discussioni e critiche nel noto salotto del pomeriggio di Canale 5. In attesa di scoprire quali saranno le reazioni degli ospiti in studio, sul web qualcuno ha già detto la sua.

Maria Monsé e Perla Maria: piovono critiche

All’annuncio della presenza della Monsé e di sua figlia Perla Maria, il pubblico ha avuto da ridire. Così, su Facebook, si leggono messaggi come: “Perla Maria meglio che vada a studiare come tutti quelli della sua età.”; “Al grido di perla Maria cambiato canale…….. Meglio la vita in diretta”, e ancora “Nooo perla maria……non si può vedere…Va beh cambio canale”. D’altronde, Maria Monsé ha spesso ricevuto critiche per il rapporto che ha con sua figlia. Di recente le ha però fatto un’importante dedica: “Io e te si che sappiamo il sentimento unico che ci unisce. Scusate se essendo mezzanotte a causa della stanchezza non mi vengono subito le parole giuste Per descriverlo , E poi dovrei fare un post troppo lungo ..ma lasciatemi almeno dire l’essenziale che costituisce il nostro rapporto : amore , complicità , rispetto Tutto il resto non conta“



