Maria Monsè e la figlia Perla Maria attaccano duramente Pamela Petrarolo in un video pubblicato su Instagram: cos'è successo

Maria Monsè e la figlia Perla Maria sono le protagoniste di un video social che sta facendo discutere. Madre e figlia hanno lanciato un duro attacco ad un’ex gieffina di cui non fanno il nome ma che è apparso chiaro a chiunque abbia seguito la loro avventura al Grande Fratello e gli ultimi accadimenti legati al programma. La persona in questione è Pamela Petrarolo, altra ex gieffina, con la quale le Monsè hanno avuto più di qualche scontro nella Casa di Cinecittà.

Nel video, le due donne accusano Pamela di essere una persona che finge di esserti amica solo per avere un tornaconto: “Dietro quella maschera di amicizia al GF nascondeva fame di notorietà”, tuona Perla Maria nel filmato, spiegando che per far parlar di sé dopo il reality, Petrarolo si è inventata un podcast in cui “va solo a parlare male delle persone o far parlare male gli altri e cercare di andarsi a mettere contro gli amici”.

Maria Monsè e Perla Maria attaccano in un video Pamela Petrarolo: accuse durissime per l’ex gieffina

Ma non è finita qui; madre e figlia hanno accusato l’ex ragazza di Non è la Rai di essere disposta a tutto “per un po’ di notorietà, e noi siamo state le sue prime vittime”. Si sono dunque dette contente che la verità stia venendo finalmente a galla: “La facciata sta crollando e finalmente molti iniziano a vedere chi si nascondeva davvero dietro quella maschera.”, hanno aggiunto le due donne che, tuttavia, sotto a questo video hanno scatenato un bel po’ di commenti, anche negativi, nei loro confronti. C’è chi infatti le accusa di ‘rosicare’, perché Pamela Petrarolo fa parte del cast della prossima edizione di Tale e Quale Show, programma per il quale entrambe hanno sostenuto il provino per essere però scartate. C’è chi infine le invita ad andare avanti, dimenticando la vicenda del GF ormai risalente a mesi fa.

