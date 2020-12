Maria Monsè: “Grido vendetta contro Maria Teresa Ruta”/ “Esaltata, io al GF Vip…”

Maria Monsè vuole a tutti i costi un confronto con Maria Teresa Ruta. Lo conferma in diretta su RTL 102.5 News nel corso della nuova chiacchierata con Francesco Fredella. Ipotizzando cosa potrà accadere nella puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda questa sera, la Monsè ha manifestato tutta la sua stima per Samantha De Grenet, tornando al contempo a pungere la Ruta. “Penso che l’attenzione questa sera sarà su Samantha De Grenet – ha esordito la Monsè – perché è appena entrata, è una donna affascinante, che piace alle donne che non sono un po’ eccessive.” Così il primo attacco: “Dentro questo Grande Fratello ci sono un po’ le influencer che dicono ‘Io dove vado schiaccio tutti’, quell’altra, Maria Teresa Ruta, che è sempre più esaltata. Invece la De Grenet è posata, la donna che rappresenta la normalità, una donna di buon senso che è entrata in questo GF.”

Maria Monsè elogia Samantha De Grenet e chiede un confronto con la Ruta!

Maria Monsè svela di conoscere Samantha De Grenet di persona, abitando vicine. Così sottolinea: “È una donna di classe ed è una mamma come piace a me, perché tante volte mi sono confrontata con lei e la sentivo vicina a me, mi piace tanto!” Stuzzicata da Fredella, Maria Monsè ha infine sottolineato quanto per lei un confronto con la Ruta sarebbe davvero importante: “Io grido vendetta perché effettivamente ho diritto di confrontarmi con Maria Teresa Ruta, perché me l’ha fatta grossa!” Infine ricorda che “Ha toccato mia figlia quindi non vedo perché non debba avere una risposta da lei, oltre che per la questione di Amedeo Goria…” Signorini accoglierà questo forte appello?



