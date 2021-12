Maria Monsè/ Guerra aperta con Jessica Selassié: “Non la sopporto, sparla”

Maria Monsè cresce l’amicizia con Soleil Sorge al GF VIP

Maria Monsè si è molto avvicinata a Solei Sorge dopo che l’influencer ha preso le sue difese durante una diretta del Grande Fratello Vip: “Mi fa schifo questo atteggiamento… Siete solo delle vipere false…”. Dopo aver ricevuto i messaggi dei propri cari, Soleil ha vissuto un momento di sconforto pesando ai suoi genitori e a consolarla c’era proprio Maria Monsè. La showgirl si è complimentata con Soleil per i suoi valori e per il suo carattere. Secondo lei, essere figlia unica non è facile: “Mai ho conosciuto una persona così profonda”, ha concluso.

Sui social la Monsè non trova molti consensi: “Livello di lecchinaggio di Maria Monsè sempre più alto. Non sa proprio di niente. Il nulla. Tante parole, dette d’un fiato, che non significano niente.Le dice solo per piacere. Direbbe il contrario se pensasse di piacere di più”. La showgirl si trova nuovamente: questa sera dovrà lasciare il Grande Fratello Vip? O continuerà il suo percorso dentro la casa, certa del sostegno della figlia Perla?

Jessica Selassié contro Maria Monsè

Dentro la casa del Grande Fratello Vip, però, Maria Monsè ha anche numerosi “nemici”, che poco tollerano la sua presenza. Tra questi c’è Jessica Selassié. Ieri, durante una conversazione nella Casa tra Davide Silvestri e Francesca Cipriani, la principessa ha manifestato la sua antipatia nei confronti della Monsè, che nel corso della scorsa puntata è stata nominata da quasi tutti i vip. “Il mio intento è quello di sbattere Maria fuori perché ne ho le pa**e piene di lei. Non la sopporto. Vedrai domani in puntata, dirà ‘perché loro sono sono cattivi’, ma vaf**. È molto furba, non ho detto che è cattiva”, ha detto Jessica senza mezze misure.

Ricordando il comportamento della Monsè nei confronti di Patrizia Pellegrino, Jessica ha aggiunto: “Mi dà fastidio che lei continui a dire che noi siamo cattivi, invece il suo gioco è ben chiaro. Fa la cameriera di Valeria Marini. Dovrebbe essere se stessa, meno piagnona e affrontare le cose. Lei fa tutto il contrario di quello che dovrebbe fare. Sparla”. Questa sera ci sarà un nuovo confronto tra le principesse e Maria?



