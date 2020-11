Maria Monsé: “Ho avuto un flirt con Amedeo Goria”/ “Un bacio in ascensore poi…”

Amedeo Goria finisce nuovamente al centro del gossip per un presunto flirt del passato. Stavolta a parlare è Maria Monsé che con l’ex di Maria Teresa Ruta avrebbe avuto un importante avvicinamento. Lo ha raccontato in esclusiva a Francesco Fredella per Libero. “Mi ha corteggiata approfittando del fatto che abbiamo lavorato insieme per circa due mesi, durante le riprese di un film (girato a Napoli, in provincia)”, ha ammesso la Monsè. Tutto risale al 1998. Maria Monsé e Amedeo Goria al tempo recitavano insieme nel film “Annarè”, (nella pellicola c’erano anche Gigi D’Alessio e Fabio Testi). Lei ne era protagonista, lui invece interpretava l’agente di Gigi D’Alessio. “Venivo chiamata la donna della lanterna. Non uscivo mai dall’albergo, solo una volta io e Amedeo siamo usciti insieme per una cena a base di pesce.” ha raccontato la Monsé.

Maria Monsé: “Io e Amedeo Goria ci baciammo, poi lui…”

Maria Monsé ha allora raccontato che Amedeo Goria “Era gentilissimo. Un po’ era la mia guida, la mia bussola: due mesi fuori casa furono pesantissimi”. Dopo questa cena tra i due sarebbe scoccato anche un bacio: “In ascensore – tra il primo e secondo piano, tornando in camera – tentò di abbracciarmi e baciarmi. Di sfuggita mi diede il bacio. E questo giustifica il bigliettino che ancora conservo dove c’è scritto: “Ancora un bacio, buona vita per sempre. Amedeo”, ha ammesso la mamma di Perla Maria. Il racconto si conclude con un ultimo aneddoto: “Mi mandò in camera un mazzo gigante di margherite. Fu molto romantico”. Una storia, la loro, finita però proprio con quei fiori.



