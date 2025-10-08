Il fidanzato di Perla Maria chiede a Maria Monsè di fargli vivere la storia d'amore e lei replica così.

Perla Maria Paravia che il pubblico di canale 5 ha conosciuto durante la partecipazione al Grande Fratello insieme a mamma Maria Monsè ha trovato l’amore. La 19enne si è fidanzata con Panayotis Romagnoli, un amico d’infanzia che non vedeva da tempo e con cui è scattata la scintilla dopo essersi rivisti ad una festa. Da quel momento, i due trascorrono diverso tempo insieme e anche quando è a casa, Perla trascorre diverso tempo a parlare al telefono con il fidanzato. Una situazione che ha mandato in crisi Maria Monsè che, in una lettera pubblicata sul settimanale DiPiù, ha spiegato che vorrebbe che sua figlia restasse ancora un po’ la sua bambina.

La risposta del fidanzato di Perla, però, non si è fatta attendere: “Cara suocera, lasciami vivere in pace l’amore con tua figlia! Capisco le tue paure sull’università, ma stai tranquilla, lei studia medicina, io giurisprudenza e sappiamo quanto siano facoltà impegnative. Ci sosteniamo a vicenda e non tralasciamo gli studi. Poi dici che corriamo troppo, ma non è così. Anche per me questo è il primo amore, non vogliamo bruciare le tappe, ma aspettare, tutto arriverà con calma. Faremo il passo più grande quando ce lo sentiremo entrambi. Non ci ostacolare, siamo due giovani che vogliono amarsi”, le parole del ragazzo su DiPiù.

Maria Monsè risponde al fidanzato di Perla Maria

Le parole del fidanzato di Perla Maria non hanno convinto Maria Monsè, convinta che sia troppo presto per la figlia tuffarsi a capofitto in una relazione che, a suo dire, sta diventando già importante. “Sembra che il mio atteggiamento stia facendo parlare parecchio! Molti genitori, in queste situazioni, scelgono di stare in disparte. Io invece credo che oggi, più che mai, un genitore debba esserci: ascoltare, consigliare, dire la propria. Ho chiesto a mia figlia di concentrarsi sugli studi e di rimandare il fidanzamento, ma non mi ha ascoltata. Evidentemente al cuor non si comanda”, le parole della Monsè.

“L’ha anche portato a casa, ma io sono irremovibile, non possono dormire insieme. È troppo presto per diventare nonna. Speravo che la mia piccola rimanesse una bambina ancora un po’, mi mancano i nostri momenti insieme. Però saremo protagoniste del cinepanettone Natale in Sicilia”, ha concluso.