Maria Monsè/ La furia di Manila: “Stai buttando benzina sul fuoco”

Maria Monsè: “record” di 13 nomination!

Maria Monsè è tra gli ultimi concorrenti ad aver varcato la soglia della casa in questa edizione del Grande Fratello Vip. Il pubblico la conosce per le sue assidue frequentazioni dei salotti televisivi pomeridiani, dove ricopre il ruolo di opinionista e dove spesso ha parlato e condiviso momenti della sua vita di mamma e della sua adorata figlia Perla Maria. In queste prime settimane dal suo ingresso ha già scatenato non poche dinamiche, a partire da un litigio con Lucrezia Selassié. Poi ha litigato con gli altri inquilini perché si è sentita esclusa: questa discussione le è costata ben tredici nomination! Ieri, dopo la lite tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge, Manila Nazzaro si è scagliata contro Maria Monsè, rea di aver peggiorato la situazione inasprendo ulteriormente gli animino degli inquilini.

Maria Monsè guerra a Lulù e Jessica Selassiè/ "Si sono tolte la maschera…"

Maria Monsè: la furia di Manila Nazzaro

La discussione tra Sophie e Soleil ha diviso i vip dentro la casa. Se Manila Nazzaro ha cercato di far ragionare l’influencer italo-americana sul suo comportamento e sulle battute rivolte all’ex tronista di Uomini e Donne, Maria Monsé invece ha cercato di nuovamente di aizzare Soleil contro Sophie: “Tu stai riferendo cose che accadono nell’altra stanza e non è bello. Soleil lo sa più di te. Hai rimarcato di nuovo la storia del gruppo, ma la questione non riguardava più te. Riguardava Soleil! Io sono la prima a essere chiara e schietta con Soleil, voler bene a una persona è anche farle aprire gli occhi quando una cosa è sbagliata, non è schierarsi. L’amicizia non è schieramento”, ha detto la ex Miss Italia. Ignorando i tentativi di Maria di giustificarsi, Manila ha aggiunto: “Mettere in mezzo le proprie diatribe è stato fuori luogo, passi per infame, te lo dico, e vai ad aizzare Soleil senza nulla di costruttivo. Stai buttando benzina sul fuoco senza alcun valore costruttivo”.

LEGGI ANCHE:

Giucas Casella vs Maria Monsè "Quasi mi dava cazzotto"/ Retroscena choc su nominationSalvatore Paravia, la furia del marito Maria Monsè sul GF VIP/ "Lulù senza rispetto, Sophie cerca visibilità"

© RIPRODUZIONE RISERVATA