Maria Monsè “Lulù e Sophie con me sono delle iene”/ L’avvertimento a Miriana “sparlano alle tue spalle”

Grande Fratello Vip 2021: scontro tra Maria Monsè e Miriana Trevisan

Dopo aver discusso con Sophie Codegoni e con Lulù Selassiè, Maria Monsè si è scontrata anche con Miriana Trevisan. Tutto è accaduto durante il pranzo quando le donne si sono soffermate al tavolo per chiacchierare. Maria Monsè ha così colto l’occasione per parlare del suo rapporto con Sophie e Lulù ammettendo di essere infastidita da alcuni atteggiamenti delle due ragazze. Dopo essersi lamentata dell’ammissione di Sophie che le ha detto di avere “un’antipatia a pelle per lei”, Maria si lascia andare ad uno sfogo. “Ti devo dire una cosa. Le consideri tanto amiche, ma quando sei uscita erano tutte rilassate“, ha detto la Monsè.

Miriana, però, ribatte: “Anch’io quando è uscita Clarissa ero molto rilassata, ma mi manca in alcuni istanti, ma perchè dirmi queste cose adesso?”, chiede la Trevisan. “Perchè sono false”, replica la Monsè che, di fronte alla sicurezza di Miriana, le svela un ulteriore dettaglio.

Grande Fratello Vip 2021, Miriana Trevisan: “Maria sei maliziosa”

Maria Maliziosa ha successivamente svelato a Miriana Trevisan una voce che Sophie Codegoni e Lulù Selassiè avrebbero messo in giro su di lei. “Stanno dicendo che che ti piace Biagio”, dice Maria. “E’ brutto che lo dicono alle tue spalle”, aggiunge la Monsè. “Ma non è vero, vedi che sei maliziosa? Lulù e Sophie, stanotte, sotto le coperte, mi hanno chiesto se mi piace Biagio. Sono piccoline e sono dolcissime”, ribatte la Trevisan.

“Con me sono delle iene“, replica ancora la Monsè. “Non mi piacciono, sono delle pettegole. Lulù mi ha detto che ti piace Biagio“, dice ancora Maria. “Tutti siamo pettegoli qui”, le difende Miriana provando a chiudere la questione con Maria. “Quello che non mi piace di te è che vai da tutti a raccontare cos’è successo. Cosa c’è di male se due ragazze giovani pensano che mi possa piacere una persona? Stai mettendo amarezza tra me e Lulù che ha già tanti cavoli suoi”, dice Miriana. “Anch’io ho i cavoli miei e sono anche più grandi perchè ho una famiglia”, replica la Monsè. “Stiamo facendo la gara dei dolori”, chiude la Trevisan difendendo ancora Lulù.

