Maria Monsè “Manuel Bortuzzo e Lulù? Lui è d’oro, lei…”/ “Jessica finta santarellina”

Maria Monsè torna a parlare della sua esperienza, seppur breve, nella casa del Gf Vip 2021, ed in particolare, della recente fine dell’amore fra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Le Principesse e Maria Monsè non si sono mai amate, e la conferma si è avuta anche nelle ultime ore, quando la showgirl è stata ospite di Isola Party: “Io mi aspettavo assolutamente la loro rottura – ha raccontato, riferendosi appunto a Manuel Bortuzzo e Lulù – io sono stata colei che da subito diceva che non sarebbero andati avanti. In tempi non sospetti, quando andavo ospite a Mattino 5, dicevo che si sarebbero lasciati e loro mi dicevano ‘no Maria ma cosa dici’. Non avevo dubbi che sarebbe finita. Manuel è un ragazzo d’oro, carinissimo con me e tutti. Lulù tutto l’opposto e penso sia una cosa radicata nelle sorelle. Tutte e tre dicono parolacce e cose brutte. Mi sono ritrovata loro tre impazzite contro di me”.

Già nella casa più spiata d’Italia Maria Monsè aveva notato degli atteggiamenti particolari: “Io ero dentro la casa e ho notato che dove stava Lulù non voleva stare Manuel. Tutto è cambiato un pomeriggio quando ci hanno mandato le creme per rassodare i glutei e certe zone particolari. Il riavvicinamento è arrivato con la crema, perché lei gli ha fatto una proposta particolare, per non definirla in altro modo. Ragazzi è andata lì e ha detto a Manuel ‘me la massaggi?’ e si è messa in una posizione che Manuel poverino stava anche sudando. Da donna sono rimasta indignata, perché non amo queste situazioni. Sono una classica donna del sud. Una donna che per riconquistare un uomo fa quelle cose non è bello”.

MARIA MONSE’ VS JESSICA SELASSIE’: “E’ LEI LA REGISTA DELLE TRE SORELLE”

L’ex gieffina non ha speso parole d’amore anche per Jessica Selassiè, sorella di Lulù e vincitrice dell’edizione 2021 del Gf Vip, accusandola di essere lei la registra delle tre princess: “Quando Lulù mi criticava c’era Jessica che le imboccava tutte le parole. In quella famiglia c’è una situazione particolare. Jessica suggerisce alle sorelle cosa fare. C’è un video in cui si vede Jessica che dice alla più piccola ‘Lulù sta con Manuel tu devi metterti con Samy così duri nel gioco’”.

Secondo Maria Monsè Jessica Selassiè fa la “santarellina, ma lei pilotava e faceva una regia di nascosto – prosegue – anche nelle dirette di Lulù io pensavo ‘chissà se Jessica le sta dicendo cosa dire’. Anche al GF Lulù mi aggrediva e io ho notato che era Jessica che da dietro le diceva tutto. Quindi non sto dalla loro parte, ma da quella della civiltà e del rispetto”.











