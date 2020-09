Maria Monsé: “Mia figlia Perla si rifà il naso a 14 anni”/ D’Urso: “Bisogna dire no!”

Maria Monsé torna ospite a Pomeriggio 5 con un annuncio che lascia gli ospiti e Barbara D’Urso senza parole. “È vero che tua figlia Perla Maria ha deciso di rifarsi il naso a soli 14 anni?” chiede la conduttrice, incredula. Lei conferma, ma chiarisce che non si tratta di un vero e proprio intervento. “A 14 anni lei ha deciso, siccome lei sta spesso sui social e ha visto che molte sue coetanee vanno e si rifanno l’intervento vero e proprio, lei ha deciso che invece di farsi un vero intervento farà delle punturine“, dichiara la showgirl. Le perplessità in studio sono tante, a partire da Barbara D’Urso che ammette “Io sinceramente sono un po’ sorpresa, a 14 anni…” e, ad appoggiarla, ci sono anche altre ospiti, come Nadia Rinaldi.

Maria Monsé criticata per le scelte sulla figlia Perla: “Bisogna dire dei no!”

È Nadia Rinaldi a dirsi poi sorpresa di questa dichiarazione della Monsé su sua figlia Perla Maria. “Ma perché ci deve andare anche tua figlia se lo fanno altre 14enni? Deve seguire la massa?” chiede l’attrice, e la Monsé replica: “Siccome ha questo complesso della gobbetta sul naso, dopo aver parlato con me, con suo padre e con una psicologa ha deciso di fare il rinofiller.” Sarcastica Caterina Collovati, che si chiede “vorrei conoscere il nome della psicologa e anche del medico!” L’ultima parole è però della D’Urso che ammette tutta la contrarietà a questa decisione: “Bisogna dire dei no ai figli, la mia psicologa mi diceva sempre che era giusto dire no!”



