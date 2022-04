Maria Monsè “Miriana Trevisan mi ha tradita”/ “Ha rovinato la nostra amicizia per…”

La lettera di Maria Monsè a Miriana Trevisan

Il Grande Fratello Vip 6 è ormai finito da tempo e si pensa già alla prossima edizione. Tuttavia, c’è ancora qualcuno che ripensa all’avventura nella casa non nascondendo un po’ di amarezza. E’ il caso di Maria Monsè che, a distanza di tempo, ha scritto una lettera a Miriana Trevisan, rea di averla tradita all’interno della casa. L’esperienza della Monsè al Grande Fratello Vip 6 è durata poche settimane ed è stata ricca di litigi, in particolare con le concorrenti più giovani come Sophie Codegoni, Jessica e soprattutto Lulù Selassiè. Tre le ragazze hanno sempre potuto contare sull’appoggio di Miriana Trevisan con cui avevano instaurato un forte legame d’amicizia e, oggi, a distanza di mesi, la Monsè si lascia andare ad uno sfogo pubblicato sulle pagine del settimanale DiPiù.

“Perché mi hai tradito? Hai rovinato la nostra amicizia che durava da 30 anni. Abbiamo fatto Non è la rai insieme e mi sono sentita tradita da te. Se sono stata eliminata così presto dal GF Vip è anche per colpa tua. Hai messo sotto i piedi la nostra amicizia per un gioco, mi hai offeso, solo perché facevi parte di un gruppo che non mi voleva. Perché ti sei comportata così male contro di me?“, ha scritto la Monsè.

Maria Monsè, sfogo contro Miriana Trevisan

Secondo le parole di Maria Monsè, Miriana Trevisan le avrebbe voltato le spalle all’interno della casa del Grande Fratello Vip per restare con un gruppo che non la voleva. L’atteggiamento della Trevisan, sottolinea la Monsè nella lettera, avrebbe deluso anche la figlia Perla Maria che, nei confronti della Trevisan, provava una forte ammirazione:

“Quando è uscita Clarissa che dormiva con te, ti ho chiesto se potevo venire a dormire nel tuo letto. Tu mi hai detto di sì, ma poi a Jessica e Lulù hai detto che volevi Biagio, che era appena entrato. Hai preferito uno sconosciuto ad un’amica. Ma forse chissà, magari fin dal primo momento avevi qualche mira nei suoi confronti. Sei la più grande delusione di questo GF Vip. Tu mi hai tradito e hai deluso anche mia figlia che ti ammirava tanto”. Come risponderà Miriana?

