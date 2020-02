Maria Monsè, mise piccante su Instagram/ Fan scatenati: “Bellissima, sexy, sei bona!”

Nuovo scatto decisamente piccante pubblicato dalla nota soubrette Maria Monsè. Il volto noto della televisione, spesso e volentieri ospite nei salotti di Barbara D’Urso, si è mostrata sulla propria pagina Instagram in abiti decisamente succinti. Nello scatto incriminato, che trovate qui sopra, Maria indossa infatti solamente una mascherina nera che sembrerebbe in pizzo, abbinato ad un top anch’esso nero e sempre in pizzo. Una mise che ha messo ben in evidenza il generoso decoltè della Monsè e che ha scatenato i suoi moltissimi follower. Moltissimi infatti i commenti di maschietti che hanno idolatrato Maria con “Sei bellissima”, “Fantastica”, “Perfetta”, “Sublime”, con l’aggiunta di altri tutt’altro che pubblicabili. C’è poi anche qualche polemista, forse in riferimento al fatto che la stessa Maria si sia un po’ lamentata per i commenti sopra le righe: “Ma al Legale e alla Polizia postale – scrive uno – allegherai per completezza anche le foto che pubblichi?Se ti presenti sempre cu*o e tetée in bella vista, stai certa che non riceverai complimenti da poeti,filosofi o uomini acculturati,… È palese che ti scrivano solo arrapati,queste persone non vedranno una Jolanda da decenni. Un po’ di coerenza, suvvia”.

MARIA MONSÈ HA RINNOVATO I VOTI CON IL MARITO

Simile il pensiero di un altro suo fan: “Da donna dello spettacolo accetta anche le critiche finché nn si esagera. Xo un consiglio da padre nn mettere in mezzo tua figlia dalla vivere da bambina poi un giorno deciderà lei quello che vuole fare. Xke o letto dei commenti nn gradevoli su di tua figlia pensa ge gente malata al mondo”. Pochi giorni fa la Monsè era salita alla ribalta delle cronache per lo sfarzoso matrimonio con il marito Salvatore Paravia, in stile “Mio Grasso Grosso Matrimonio Napulitano”. Sulla falsa riga del noto programma di Real Time “Il castello delle cerimonie”, i due hanno rinnovato i voti in maniera a dir poco sfarzosi, fra abiti barocchi, cibo a non finire, musiche danze e balli, il tutto poi pubblicato anche con qualche bello scatto sempre sull’immancabile profilo Instagram.





