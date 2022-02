Maria Monsé, nuovo attacco a Carmen Russo “Infangata senza motivo”/ “Perla Maria…”

Maria Monsè torna all’attacco. La showgirl non ha proprio digerito le parole di Carmen Russo nella Casa del Grande Fratello Vip in merito all’invito al battesimo della figlia Maria, e torna ad attaccare l’ex amica. In diretta a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso annuncia al suo ospite Enzo Paolo Turchi che la Monsè ha lanciato un nuovo attacco alla moglie con un videomessaggio che gli mostra in studio.

In questo, Maria Monsè dichiara: “Cara Carmen, volevo dirti che io non ci sto assolutamente alla figura che tu vuoi farmi fare perché io ho una dignità e un nome, quindi non sono affatto quel tipo di persona che tu vuoi farmi apparire. – e ancora – Io non alzo il telefono per elemosinare di essere invitata da qualche parte perché, sinceramente, ho tanta gente che mi prega di andare da loro, così come loro avete fatto con me. Diciamo la verità: Enzo Paolo mi ha invitato in maniera così carina, era così contento, mi sentivo onorata di esserci e sono venuta, a differenza di altri.”

Maria Monsè tuona contro Carmen Russo: “Hai voluto buttare fango su di me”

L’attacco di Maria Monsè però continua. Nel suo messaggio indirizzato a Carmen Russo, la showgirl aggiunge: “Pensavo di essere una persona amata da voi, ecco perché nella Casa ci sono rimasta male. Hai voluto buttare fango a me ma per quale motivo? Io non ci sto! Anche mia figlia Perla ci è rimasta molto male perché siamo stati invitati e ci avete fatto passare come degli imbucati! Io ho già pubblicato tutto quello che avevo nel mio album e ho anche l’invito di Enzo Paolo. Quello che è successo è un incidente di percorso su cui io non posso sorvolare”. Carmen replicherà?

