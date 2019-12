Maria Monsé prepara un reality/ “All’inizio solo sul web, ma spero di portarlo in TV”

“Oggigiorno, con la crisi del maschio che incombe, trova-re un marito come il mio è una specie di miracolo”, dice Maria Monsè intervistata tra le pagine di Grand Hotel. “Non solo è un uomo buono, generoso, legatissimo alla famiglia e con quella tipica simpatia dei napoletani, ma è anche un marito più che tollerante: tanti al suo posto si scandalizzerebbero per i look succinti che sfoggio in Tv e su Instagram. Lui invece mi gira addirittura dei video mentre sono in bikini, e poi mi incoraggia a metterli su Internet. Certo, qualche volta battibecchiamo, ma le nostre liti hanno qualcosa di comico, ricordano un po’ quelle di Sandra e Raimondo…. Infatti, per questo Natale, abbiamo deciso di regalarci un reality interamente girato tra le mura domestiche, che racconta la nostra vita di coppia e di famiglia, battibecchi compresi. Il titolo? “Casa Monsè”, ovviamente”. Anche se manca ancora qualche giorno a Natale, nello splendido appartamento romano di Maria Monsè è già festa: c’è l’albero addobbato, la tavola imbandita, e soprattutto ci sono loro, gli elegantissimi “protagonisti” che posano in esclusiva per il settimanale.

Maria Monsè prepara il reality show sulla sua vita: ecco di cosa si tratta

Il marito Salvatore Paravia è un noto imprenditore nel campo degli ascensori. Maria Monsè nelle fotografie proposte sul giornale, posa anche con l’ultima arrivata in famiglia, Lady Dior. Una stilosissima cagnolina di razza chihuahua: “Sara proprio Lady Dior la protagonista del primo ciak di “Casa Monsè”, aggiunge. “A chi è venuta l’idea del reality show? A me! Avevo già pubblicato su Instagram alcuni video che raccontavano la nostra quotidianità e mi ero accora che erano piaciuti moltissimo, dalle migliaia di visualizzazioni e dai commenti entusiastici. Qualcuno mi aveva addirittura suggerito di trarne una sit-com. Così, parlando con mio marito Salvatore, è nata l’idea di fare “Casa Monsè”. Inizialmente sarà visibile solo su internet, poi chissà, speriamo di portarlo anche in Tv. Che cosa vedremo? Vi do un’anticipazione… uno dei momenti topici del nostro ménage è quando mio marito va a fare la spesa… sono sicura che il pubblico si divertirà tantissimo”.

