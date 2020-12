Maria Monsè: “Proposta indecente? Potrebbe ravvivare una coppia”/ “Mio marito…”

Maria Monsè, in diretta su RTL 102.5 News, ha commentato le proposte indecenti che Maria Teresa Ruta avrebbe ricevuto nel corso della sua carriera e di cui ha parlato in diretta al Grande Fratello Vip 2020. La showgirl che ha partecipato al programma radiofonico condotto da Francesco Fredella direttamente dalla vasca da bagno della propria casa, si è soffermata, in particolare, sulla reazione di Amedeo Goria, all’epoca marito della Ruta. Maria Monsè che ha ammesso di essere arrabbiata con la Ruta perchè avrebbe offeso la figlia Perla Maria, dopo aver ascoltato il suo racconto al Grande Fratello Vip, ai microfoni di Francesco Fredella ha dichiarato di aver visto una donna sincera mentre raccontava l’accaduto per poi aggiungere di voler entrare nel bunker di cinecittà per poter avere un confronto con lei. “Voglio capire se ha attaccato me e mia figlia per visibilità”, ha aggiunto.



Maria Monsè: “Mio marito Salvatore fortunato…”

Maria Monsè, schietta e sincera come sempre, parla anche del marito Salvatore Paravia e di cosa potrebbe accadere qualora dovesse decidere una proposta indecente. “Penso che potrebbe ravvivare sotto un certo profilo la coppia che dopo un tot di anni si adagia e quindi l’uomo che dà per scontata la donna, di fronte ad una proposta indecente, potrebbe svegliarsi”, risponde la Monsè. Maria, poi, ha svelato le doti culinarie del marito Salvatore che, per il giorno dell’Immacolata, ha preparato degli spaghetti dell’astice. “Lui è fortunato ad essere tuo marito, ma anche tu sei fortunata perchè non capita tutti i giorni di avere un uomo che prepara gli spaghetti all’astice“, commenta Francesco Fredella. “E’ più fortunato lui”, conclude la Monsè che si è poi congedata da tutti per festeggiare con la sua famiglia il suo onomastico chiamandosi Maria Concetta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA