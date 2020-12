Maria Monsé “Salvatore Paravia? Gelosia morbosa”/ Perla: “Andate dallo psicologo”

C’è una tradizione in casa di Maria Monsè e Salvatore Paravia nel periodo di Natale: sotto l’albero c’è sempre una letterina scritta dalla loro figlia Perla Maria. Quest’anno il desiderio esposto dalla ragazza ha però lasciato i suoi genitori letteralmente a bocca aperta. Maria Monsè ha deciso di leggerne il contenuto nel corso di una chiacchierata con Francesco Fredella su RTL 102.5 News, annunciando che sua figlia “Invece di chiedere a me e mio marito qualcosa di materiale, ha pensato bene di chiedere che io e mio marito risolviamo i nostri problemi da uno psicologo.” È proprio Perla ad intervenire poi in radio, leggendo qualche frase della missiva: “Questo è stato un anno particolarmente difficile e non mi sento di chiedere cose materiali. – e ancora – il regalo più bello da chiedere a Gesù Bambino è che la nostra famiglia sia sempre unito”, così la richiesta che “mamma e papà risolvano i loro problemi con l’aiuto di uno psicologo”.

Maria Monsè e la richiesta al marito Salvatore Paravia: “Terapia di coppia o ci lasciamo!”

Perla Maria, nella sua lettera natalizia, fa in particolare riferimento alla “gelosia morbosa” del padre nei confronti della mamma. Proprio Maria Monsè infatti ha spiegato: “Io penso che si riferisca al fatto che nell’ultimo periodo ha notato che Salvatore è diventato morboso con il suo problemino della gelosia. Lei ha sentito le mie riflessioni ma Salvatore non ne vuole sapere. Salvatore è un po’ stile medievale, vuole avere anche diritti nel passato.” Quando però le abbiamo chiesto se possa esserci stato qualche suo comportamento che abbia poi alimentato la gelosia del marito, Maria ha replicato: “Io penso di essere una persona che spesso si è creata il problema che mio marito si sente fin troppo sicuro di me… io da parte mia non sento che questa gelosia possa essere alimentata da qualche mio comportamento.” Poi ha lanciato un ultimatum in diretta al marito: “O facciamo la terapia di coppia oppure ci lasciamo!”



© RIPRODUZIONE RISERVATA