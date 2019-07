Maria Monsè sexy bagnina sui social/ Video, gli haters: “non hai proprio niente da..”

Maria Monsè infiamma il già bollente clima estivo pubblicando un video su Instagram in cui si mostra in versione sexy. Nel fimato, l’ex gieffina ed opinionista, cammina con passo sexy e sensuale verso la propria postazione. La Monsè, però, diversamente dalle famose bagnine di Baywatch non indossa un costume intero e rosso, ma un micro-bikini che mette in risalto le sue curve, in particolare il lato B sul quale si sofferma l’obiettivo della videocamere e che è stato particolarmente apprezzato dai followers. Come sempre, però, anche in questo caso, non sono mancate le polemiche. Gli haters, infatti, non hanno perso occasione per far notare a Maria Monsè che dovrebbe utiizzare il proprio tempo in modo diverso. “Ma una cosa mi chiedo… Perchè farsi riprendere sempre il lato b?”, “Sempre il sedere in primo piano, un po’ ripetitiva”, “Io non ho parole. Ti farei andare a lavorare nelle miniere…”, “Mi dispiace dirlo, ma abbiamo toccato proprio il fondo”, “Questa non ha proprio nulla da fare”, sono alcuni dei commenti sotto il video.

Maria Monsè sexy bagnina dopo l’attacco a Francesca De Andrè

Maria Monsè difende le proprie forme. A 45 anni, infatti, sfoggia con orgoglio le sue curve e lancia la sfida anche a Francesca De Andrè. “Durante una puntata di Pomeriggio Cinque la De André non ha perso tempo per offendermi, come è solita fare con tutti. Mi ha detto che sono patetica e che io a una certa età non posso mostrarmi scollata. Ha persino detto che dovrei vergognarmi perché il mio décolleté che non è affatto bello e che fa una piega decisamente antiestetica sotto” – ha dichiarato a Nuovo Tv per poi aggiungere – “A 45 anni, io sono decisamente meglio di lei, che, di anni, ne ha soltanto 29. Sono rimasta colpita dal suo décolleté, che è piuttosto cadente, pur essendo Francesca più giovane di me di un bel po’”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA