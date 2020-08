Maria Monsè, sfilata in spiaggia e lato B in mostra/ Video: “Mio marito Salvatore…”

Maria Monsè si sta godendo le vacanza in Sardegna con il marito Salvatore, la figlia Perla Maria e il cane. Pur essendo al mare, serena, felice e spensierata, la Monsè continua ad aggiornare i suoi followers pubblicando ogni giorno sui social foto e video del suo soggiorno in Sardegna. Dopo aver mostrato, attraverso una serie di storie i suoi allenamenti in bikini nonchè il bagno nel mare della Sardegna del suo cagnolino, ha regalato ai suoi followers un video in cui sfoggia il fisico di cui il regista è proprio il marito Salvatore che, con la telecamera, ha ripreso il lato B perfetto della moglie. In bikini, la Monsè passeggia sulla spiaggia per poi salire su una torretta. Mentre sale i pochi scalini, l’obiettivo si posa sul fondoschiena per la gioia dei followers.

Maria Monsè sfoggia il lato B, il web: “inquadrature da oscar”

“Amici, secondo voi Salvatore è un bravo regista?” chiede Maria Monsè pubblicando un video girato dal marito Salvatore. “Che chiappe”,”Veramente notevole”, “Lui è bravo, ma sicuramente sei brava tu”, “Che spettacolo che sei”, scrivono i followers. Non mancano, tuttavia, i commenti degli haters. “Pulisci un po’ casa invece di mostrare sempre le chiappe“, scrive un utente e un altro aggiunge – “che imbarazzo“. Maria Monsè, però, preferisce non risponde e godersi le vacanze con la sua famiglia regalando un po’ di leggerezza a tutti i suoi followers. Serena e sorridente, si diverte anche ad improvvisare balletti con Perla Maria che è ormai diventata una piccola signorina.





© RIPRODUZIONE RISERVATA