Maria Monsè smaschera Alex Belli e Delia Duran/ “Lei sapeva tutto, avevano un patto”

Maria Monsè è stata poche settimane nella casa del Grande Fratello Vip 2021, ma tanto è bastato per valutare alcune dinamiche della casa. Maria che, nella casa, aveva trovato in Soleil Sorge una spalla sulla quale appoggiarsi. In casa, infatti, Maria ha avuto diversi problemi con le altre donne della casa, ma non con Soleil. Stando accanto a Soleil, la Monsè ha visto da vicino il rapporto che la Sorge aveva con Alex Belli. Ospite della puntata di Pomeriggio 5 del 17 dicembre, la Monsè ha così svelato un retroscena su Alex Belli e Delia Duran.

Il triangolo Soleil, Alex e Delia, per settimane, è stato al centro delle varie puntate del Grande Fratello Vip 2021. Durante i vari confronti, Delia Duran ha mostrato la propria sofferenza per il rapporto instaurato dal marito con Alex Belli. Secondo Maria Monsè, però, tra Delia e Alex, ci sarebbe stato un accorto.

Maria Monsè e il retroscena su Alex Belli e Delia Duran

“Alex mi ha detto che con Delia ha fatto dei patti chiari…Delia sapeva tutto…Sapeva delle sue passioni artistiche…”, ha detto la Monsè ai microfoni di Pomeriggio 5. “E’ una coppia molto particolare”, ha aggiunto ancora Maria Monsè parlando del rapporto tra Alex Belli e Delia Duran.

Infine, parlando degli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 2021 di Alex Belli, Maria ha aggiunto: “Gli ultimi giorni nella casa era infelice…Mi diceva che qualcosa era cambiato, e in effetti con il senno di poi aveva ragione…”, ha concluso la Monsè.

