Maria Monsè sposa per la quinta volta/ “Rinnovo promessa matrimoniale con mio marito Salvatore Paravia”

Maria Monsè pronta per il quinto matrimonio. Proprio così la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2021 ha annunciato di voler pronunciare il lieto si per la quinta volta. Ma chi è il fortunato? Nessun nuovo flirt o amore per la Monsè che sposa nuovamente il marito Salvatore Paravia conosciuto più di vent’anni fa durante una festa. Non si tratta della prima volta che Maria e il marito si risposano visto che si tratta della quinta volta che i due hanno deciso di rinnovare i voti nuziali. La Monsè, infatti, ha sposato già quattro volte il padre dell’amata figlia Perla: il primo è stato un rito civile, il secondo rito religioso e poi due conferme.

Dopo le quarte nozze con tanto di abito di pizzo e diretta a Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso, la Monsè ha annunciato di essere pronta al quinto matrimonio. Questa volta saranno nozze d’avorio per celebrare i 14 anni di matrimonio

Maria Monsè risposa il marito Salvatore Paravia: ecco perchè

A spiegare come mai vuole risposare per la quinta volta il marito Salvatore Paravia, è stata proprio Maria Monsè che dalle pagine del settimanale Lei ha confessato: “siamo due persone romantiche e pure nostra figlia Perla lo è altrettanto, quindi ci fa piacere rinnovare la promessa matrimoniale. L’abbiamo reso pubblico per lanciare un messaggio a tutte le persone che, al giorno d’oggi, hanno perso questo senso del matrimonio”.

Non solo, la Monsè ha poi aggiunto: “sono una donna romantica e anche un po’ all’antica, conservatrice dei valori di un tempo come appunto la famiglia. Sono cresciuto in Sicilia con questo tipo di educazione e ci tengo a portarla avanti. Il matrimonio è un sogno a cui tener fede sempre”.

