Maria Monsè: “Terapia di coppia con Salvatore Paravia”/ “Sono gelosa perché lui…”

“Terapia di coppia o ti lascio!” aveva tuonato solo poche settimane fa Maria Monsè in diretta su RTL 102.5 News. Un ultimatum che a quanto pare suo marito Salvatore Paravia ha non solo accettato ma ha alla fine anche deciso di accontentare la sua dolce metà. A confermarlo è stata proprio la Monsè a Francesco Fredella in radio, chiarendo subito che “Terapia di coppia non è proprio il termine giusto perché ci hanno spiegato che questa si fa quando ci si sta per separare”. Il loro è un percorso in positivo, come la Monsé ha spiegato: “Noi invece facciamo delle sedute dallo psicologo che ci fa parlare, raccontare… Abbiamo quindi scelto questo tipo di percorso. Siamo molto contenti.” La showgirl è soddisfatta dunque dei primi risultati arrivati con questo percorso, anche se qualche timore continua ancora a persistere.

Maria Monsè gelosa del marito Salvatore Paravia: “Non vorrei cedesse alle lusinghe della prima arrivata”

In diretta su RTL 102.5 News abbiamo allora stuzzicato Maria Monsè, chiedendole come andrebbe un’ipotetica partecipazione col marito Salvatore a Temptation Island. Lei ci ha risposto: “Sarebbe una bella prova per Salvatore. Tanti pensano che lui sia uno dedito alla famiglia che non si pavoneggia, invece lui è molto vanitoso. – e ancora – Quando riceve dei complimenti sui social gli fa tanto piacere, quindi non vorrei che cedesse alle lusinghe della prima arrivata che dice tre cavolate per farlo cadere come una pera cotta!” Parole queste che lasciano trasparire una certa gelosia della Monsè, cosa che lei stessa ha poi confermato: “Tra i due ormai sono più gelosa io! Poi Salvatore sa che io sono tutto fumo, alla fine sto sempre in famiglia, non tradirei mai, neanche sotto tortura. Invece lui… mai dire mai!”



