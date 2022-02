Maria Monsè Vs Clarissa Selassiè “Basta offese e maleducazione”/ “Azioni legali…”

“La tolleranza ha un limite!” Inizia così il lungo post pubblicato da Maria Monsè sul suo profilo Instagram. L’ex gieffina torna all’attacco contro le sorelle Selassiè e, in particolare, contro Clarissa dopo i post da lei pubblicati ieri contro Katia Ricciarelli. Una “maleducazione”, commenta la Monsè, che lei stessa avrebbe vissuto sulla propria pelle. Sono questi i presupposti da cui nasce il lungo messaggio di accuse della Monsè che arriva anche a minacciare azioni legali.

“Anche ieri si è riproposto lo stesso copione che ho subito io, con le stesse modalità, cambia solo la protagonista: Katia Ricciarelli.” ha quindi esordito l’ex gieffina. “Sono esterrefatta e sconvolta – ha poi aggiunto – da ciò che ho visto e sentito da parte di Clarissa Selassiè (la stessa che nei miei confronti aveva avuto un gesto di violazione della mia privacy).”

Maria Monsè furiosa con le Selassiè: “Stanca di offese e mancanza di rispetto”

A questo punto Maria Monsè fa cenno a possibili azioni legali, dalle Selassiè scansate in passato: “Non ho proceduto legalmente in passato solo per l’affetto e il rispetto che provo per il programma per cui lavoro, ma da questo momento rimetto la decisione ai miei legali.” Il motivo viene quindi nuovamente ribadito: “Non posso più nascondere quanto io si stanca di vedere e sentire offese e questa continua mancanza di rispetto. Penso sia evidente il mio pensiero sulla storia pubblicata da Clarissa.” La Monsè quindi chiude il suo post con un monito: “Si può soprassedere su tante cose, ma mai mancare di rispetto.”

