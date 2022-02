Maria Monsè vs Emanuela Tittocchia/ “Soleil è umana”. “No, non è sensibile!”

Maria Monsè ed Emanuela Tittocchia hanno battibeccato a distanza nel corso della puntata di “Mattino Cinque News” andata in onda oggi, martedì 22 febbraio 2022, su Canale 5. Intervenendo in collegamento audiovisivo con lo studio di Federica Panicucci, le due donne si sono scontrate sulla questione Soleil Sorge, protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip e coinvolta nel triangolo sentimentale più appassionante di cui la televisione italiana abbia memoria, perlomeno per quanto concerne il breve periodo.

“Jessica e Barù carinissimi insieme”/ Soleil Sorge e Katia: “Lei perfetta per lui”

Monsè, in particolare, ha sottolineato la sua posizione totalmente a favore di Soleil, che lei ha avuto modo di conoscere nel corso della sua fugace esperienza nella Casa in questa edizione del reality show targato Mediaset, durata tre settimane. In tal senso, l’ex volto di “Non è la Rai” ha asserito che “Sole non è pericolosa, è una persona umana!”. Di fronte a queste parole, Tittocchia ha tuttavia espresso un senso di disappunto, affermando: “Non ci si avvicina, non ci si bacia e non ci si mette a letto con un uomo impegnato!”.

Davide Silvestri asfalta Soleil Sorge “Figure di m*rda non ne faccio”/ “Non sei mia amica”

MARIA MONSÈ VS EMANUELA TITTOCCHIA: “SOLEIL NON VOLEVA PRENDERE IL POSTO DI DELIA”

Nel prosieguo del dibattito a distanza nel corso di “Mattino Cinque News”, Maria Monsè ha ribattuto a Emanuela Tittocchia, sottolineando che “è stato Alex che l’ha trascinata”, mentre l’ex naufraga ha proseguito sulla stessa linea del concetto esposto precedentemente: “Se tu ti avvicini a una persona impegnata e poi piangi lacrime, te la sei cercata!”. Maria Monsè ha ancora spezzato, a quel punto, una lancia in favore di Soleil: “La situazione non è partita perché lei voleva prendere il posto di Delia. La sua amicizia con Alex si è poi evoluta ed è diventata amore. Lei è caduta in una trappola“.

Bacio Soleil e Delia al GF VIP/ Signorini "c'è attrazione fisica?", qualcosa non torna..

Emanuela Tittocchia, però, non concorda con questa versione: “O è stupida o non è sensibile! In tre settimane lì dentro Soleil, Alex e Delia hanno risolto le loro questioni di coppia? Ma che cosa stiamo ascoltando?”. Da ultimo, Maria Monsè ha voluto commentare il rapporto tra Delia Duran e Soleil Sorge: “Ieri sera Delia ha preso le mani a Sole e le ha detto di essere una donna fantastica e di avere un cuore grande”. Vero, ma poi l’ha anche nominata…



© RIPRODUZIONE RISERVATA