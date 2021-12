Maria Monsè vs Jessica Selassié “Single da 5 anni? Si chieda il perchè”/ Il web si infuria

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 Jessica Selassié ha avuto un momento di sconforto durante il quale si è confrontata con Sophie Codegoni mettendo a nudo tutte le sue insicurezze: “Nessuno mi vuole, sono single da 5 anni. Ho 27 anni e vorrei crearmi una famiglia, ma di questo passo non credo. Non è il primo rifiuto che ricevo. Non ho incontrato nessuno che si poteva fare avanti”.

Sentendo le parole della principessa Sophie Codegoni ha detto: “Non pensare che ci sia in te qualcosa che non va perché sei bellissima, vuol dire che non hai incontrato le persone giuste. Vivi e divertiti” per cercare di rassicurare la principessa e farle tornare il buon umore anche in vista delle festività che tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 si apprestano a vivere insieme all’interno della casa.

Maria Monsè contro Jessica Selassiè scatena l’ira del web

Le parole di Jessica Selassié non sono rimaste inascoltate anche dal pubblico da casa e tra tutti i commenti alle parole della ragazza uno in particolare ha suscitato diverse proteste: quello di Maria Monsè che al di sotto del video in cui le due ragazze parlavano ha scritto: “Prova a farti una domanda del perché?” Un chiaro riferimento a quanto detto da Jessica.

Il commento dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2021 ha suscitato molte proteste da parte di tutti gli utenti social che hanno cercato di far capire quanto il suo commento sia stato fuori luogo rispondendo alla donna con frasi come: “Maria si chiamano insicurezze e di certo non puoi capire, noi che ne soffriamo è come se ogni giorno il mondo ci cadesse addosso. Quindi ora ritorna alla tua vita perfetta”.

