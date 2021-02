Maria Monsè Vs Maria Teresa Ruta: “Usa gli altri per avere visibilità”/ “È esagerata”

Maria Monsè è scatenata e chiede a gran voce un confronto definitivo con Maria Teresa Ruta. La nota showgirl, dopo aver visto la diretta del Grande Fratello Vip 5 in onda l’8 febbraio è un fiume in piena e accusa la collega di essere non così sincera. In diretta su RTL 102.5 News con Francesco Fredella, la Monsè ha dichiarato: “Maria Teresa, da quello che lei dimostra in modo così evidente ma anche dal mio percorso visto che l’ho conosciuta, sta esagerando, per cercare di tirare qualcosa e spettacolarizzare a più non posso.”

La Monsè ha poi continuato, ricordando quanto le è accaduto con la Ruta: “Nel mio caso è capitato che, quando sono uscita dal Grande Fratello, lei ha iniziato ad attaccarmi a spada tratta, in momenti anche un po’ delicati, per il piacere di avere un po’ di visibilità e finire sui giornali. Lì per lì l’ho anche perdonata, perchè poi dopo mi chiedeva anche scusa davanti alle telecamere, poi mi diceva di non preoccuparmi perché, comunque, era tutto spettacolo.”

Maria Monsè attacca Maria Teresa Ruta: “Mette in piedi dei teatrini per avere visibilità”

Per Maria Monsè, il comportamento di Maria Teresa Ruta e le sue rivelazioni al GF nascono solo con la volontà di attirare su di se l’attenzione: “Anche io ho amori di alto livello nel passato ma non li avrei messi in piazza, anche perché mi sembra irrispettoso. – ha fatto notare la showgirl – A tutti fa piacere avere della visibilità ma la cosa che fa Maria Teresa è che lei spesso utilizza la pelle degli altri per avere visibilità.” Ha così concluso con una previsione sul suo percorso nella Casa: “Per me rimarrà ancora per molto nella Casa. Con tutti questi teatrini che ha messo in piedi la faranno stare un bel po’ perché da casa attira l’attenzione.”



