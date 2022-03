Maria Monti prima poliziotta infiltrata nel narcotraffico/ “Famiglia non sa nulla…”

La storia di Maria Monti chiuderà definitivamente la serie di appuntamenti di “Insider. Faccia a faccia con il crimine”, il programma di Roberto Saviano, in onda nella prima serata di oggi, sabato 5 marzo, su Rai3. Dopo aver incontrato ex boss, testimoni e collaboratori di giustizia, questa volta il padrone di casa avrà un faccia a faccia con chi è diventato un insider quando si è dall’altra parte della barricata. Sarà così ripercorsa la storia di Maria Monti, nome in codice della prima e, a oggi, unica poliziotta donna infiltrata in un’organizzazione criminale.

A parlare della poliziotta infiltrata era stato lo stesso scrittore e giornalista Roberto Saviano, il quale in una intervista al Corriere della Sera aveva svelato: “Il suo vero nome non lo conosce nessuno, è la prima poliziotta infiltrata nel narcotraffico, non nel taglio della coca e nella vendita al dettaglio, ma nel riciclaggio”. Seguire i flussi di denaro nei Caraibi era diventato sempre più difficile. Per questo gli americani fondarono una finta banca nell’isola di Anguilla che poco alla volta fece da esca.

Maria Monti, la storia della prima poliziotta infiltrata nel narcotraffico

Maria Monti iniziò a raccogliere i soldi di un broker della coca bergamasco, tale Pasquale Locatelli. Ha aggiunto Saviano: “vagonate di denaro che vengono portate nei Caraibi, cercheranno di riciclare anche un Rembrandt”. Ma dietro quella di Maria non c’è solo la storia di una poliziotta infiltrata ma anche tanto da raccontare sul piano prettamente umano: “La sua è anche la storia del tormento di una donna che ha paura di non riuscire a tenere le sue due vite insieme; da una parte l’infiltrata, dall’altra la famiglia che non sa niente”.

Con il fidanzato, infatti, il rapporto diventerà sempre più impossibile fino a decidere di mettere fine alla loro storia. Un compito certamente difficile, quello di Maria, che in breve tempo si trasformò in una spietata donna d’affari esperta di finanza, con l’ardua impresa di accaparrarsi la fiducia dei sudamericani per diventare il loro tramite con i compratori della droga che si trovavano nel Nord Italia. Una volta ricevuto il denaro da questi ultimi, lo riciclava in una serie di investimenti e operazioni di Borsa come una vera e propria broker.



