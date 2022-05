Maria Nazionale candidata migliore attrice/ Prova di grande impatto per film Qui rido io (David di Donatello)

Maria Nazionale sarà una delle grandi protagoniste della 67esima edizione dei David di Donatello. L’interprete napoletana è in corsa per il premio alla migliore attrice per il film Qui rido io, con protagonista Toni Servillo nel ruolo del commediografo e attore napoletano Eduardo Scarpetta. L’artista partenopea dovrà vedersela con Swamy Rotolo, Aurora Giovinazzo, Rosa Palasciano e Miriam Leone.

Maria Nazionale in Qui rido io interpreta Rosa De Filippo, moglie di Eduardo Scarpetta e madre di tre figli, ovvero Maria, Vincenzo e Domenico, quest’ultimo riconosciuto dal commediografo napoletano ma in realtà figlio del re Vittorio Emanuele II. Una prova misurata, teatrale e di grande impatto, con una grande alchimia con Toni Servillo. L’ennesima conferma delle sue qualità interpretative, affiancate a quelle canore che tutti conosciamo.

MARIA NAZIONALE, CANDIDATA MIGLIORE ATTRICE AI DAVID DI DONATELLO 2022

Cantante con 14 album all’attivo, Maria Nazionale è riuscita ad inanellare una serie di interpretazioni di grandissima fattura anche a livello cinematografico. Il boom risale al 2008, con la partecipazione al film Gomorra di Matteo Garrone: per quella prova ha ottenuto una nomination ai David di Donatello come miglior attrice non protagonista. Sul grande schermo ha poi preso parte al cortometraggio Biondina di Laura Bispuri, a 7 minuti di Michele Placido ed a La tenerezza di Gianni Amelio, fino appunto a Qui rido io di Mario Martone.

Intervistata da Hot Corn, Maria Nazionale ha parlato del suo personaggio e in particolare delle tante donne della vita di Scarpetta, tutte riunite nella stessa bolla d’attesa: “Istintivamente ognuno ha dato qualcosa, ha regalato se stesso e soprattutto ha tenuto fortemente la donna, ha cercato di dare un valore. Il valore della donna attuale, ma non solo: lo era anche dell’epoca. Lo stesso Eduardo sfata il fatto che la gente potesse parlare male, all’epoca era uno scandalo, mentre oggi guardiamo tutto ciò con uno sguardo diverso”.













