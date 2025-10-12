Com'è morta Maria Paola Gaglione: tutto il caso protagonista di "Un giorno in pretura" dall'inizio alla condanna del fratello Michele Antonio

La puntata in onda oggi – domenica 12 ottobre 2025 – della trasmissione “Un giorno in pretura” sarà dedicata al caso di Maria Paola Gaglione e al processo a carico di suo fratello, Michele Antonio Gaglione, primo e unico indagato (nonché condannato in via definitiva, ma ci arriveremo) per la morte ritenuta dai giudici “preterintenzionale”: una caso del quale si è discusso a lungo e che risale al 2020, quando la ragazza – appena 21enne – morì tragicamente.

Ripercorrendo il caso, è utile ricordare che proprio nel 2020 Maria Paola Gaglione iniziò una relazione con Ciro Migliore, un uomo trans che proprio in quel periodo (tanto che all’inizio sui media a lui ci si riferì con il femminile) stava iniziando il percorso di transizione tra sesso femminile e maschile: una relazione che turbò profondamente la quiete di casa Gaglione, con l’intera famiglia della 22enne che vi si oppose fermamente, ma senza che Maria Paolo desse loro veramente ascolto.

La sera tra l’11 e il 12 settembre del 2020 Maria Paola Gaglione era uscita – come spesso faceva – con lo stesso Ciro Migliore quando quest’ultimo perse il controllo dello scooter sul quale si trovavano: l’impatto con il suo suolo fu durissimo tanto che il conducente – oggi 27enne – si ruppe un braccio; mentre andò decisamente peggio a Maria Paola Gaglione che cadde su un irrigatore che ne cagionò l’immediata morte.

Morte di Maria Paola Gaglione: dietro all’incidente, il fratello che voleva farla desistere dal frequentare Ciro

Ovviamente da subito il decesso di Maria Paola Gaglione in un primo momento sembrò essere un banale e triste incidente automobilistico, come molti altri ne capitano, ma fu Ciro a raccontare come andarono veramente le cose: quella sera, infatti, il loro scooter fu a lungo inseguito da una moto guidata da Michele Antonio Gaglione che voleva far desistere la sorella dall’uscire con Migliore e nella foga del momento persero l’equilibrio, senza – tuttavia – che fu alcun contatto tra le due moto.

Da subito Michele Antonio ammise le sue responsabilità, sostenendo però fermamente che non fosse sua intenzione provocare la morte della sorella, ma solo farla tornare a casa dopo la sua fuga d’amore con Ciro: la procura chiese per l’uomo 22 anni di reclusione per l’omicidio preterintenzionale e lesioni (per il braccio rotto) di Maria Paola Gaglione, ma alla fine – e l’ha confermato anche l’anno scorso la Cassazione, rendendo la pena definitiva – fu condannato a 9 anni e 6 mesi di reclusione.