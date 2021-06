Maria Pia Marroni, ginecologa e reumatologa/ “Ho scelto il mio lavoro per passione”

Chi è Maria Pia Marroni?

Maria Pia Marroni è tra le donne protagoniste della nuova stagione de Le Ragazze. Il programma di Rai3 racconta nuove storie di vita di donne che sono state ventenni negli anni ’40, ’50, ’60, ’70, ’80, ’90, ma anche di giovani donne del nostro tempo che con le loro azioni e il loro sguardo hanno illuminato gli eventi più significativi del nostro Paese. Tra queste c’è anche la ginecologa Maria Pia Marroni che nel 1973 era solo una studentessa a Napoli, quando la città viene sconvolta dalla diffusione dell’epidemia di colera.

The Dissident/ Video, diretta streaming del docufilm su La7 (oggi, 17 giugno 2021)

Una vera e propria emergenza sanitaria che colpisce al cuore la città partenopea, ma Maria Pia, nonostante la giovanissima età, decide di impegnarsi in prima persona partecipando attivamente alla campagna vaccinale per sconfiggere il colera. Una storia che merita di essere raccontata anche in prima serata su Rai3 all’interno del programma di successo “Le Ragazze”.

Tutti i segreti di mio marito/ Video, diretta streaming film Rai2 (oggi, 17 giugno)

Maria Pia Marroni, la dottoressa reumatologa: “ho sempre amato il mio lavoro”

Ma chi è la ginecologa Maria Pia Marroni protagonista de Le Ragazze? Per scoprire qualcosina di più vi postiamo la descrizione che la stessa dottoressa ha condiviso nella sua pagina miodottore.it. ” Ciao, ci tengo a far sapere di me che ho sempre amato il mio lavoro e l’ ho scelto per passione” – esordisce la dottoressa specializzata in ostetricia e ginecologia e che da tantissimi anni si occupa di patologie come la cistite, menopausa e tanto oltre.

E’ proprio la Marroni ha sottolineare l’importanza del rapporto con le donne: ” il rapporto con le donne che ho accompagnato durante la loro vita , posso dire, dall’adolescenza alla menopausa, mi ha permesso di attraversare insieme a loro molti momenti nei quali l’aspetto fisico, i disturbi o le malattie, sono solo una parte degli aspetti globali dell’esistenza e che quindi vanno tutti presi in considerazione, accolti e sostenuti”. Sul finale poi parlando proprio di donna precisa: “ogni donna è un universo speciale ed unico e la competenza nell’ambito ginecologico ed ostetrico, la serietà professionale , l’attenzione alla vita della persona che mi sceglie come medico, mi hanno permesso di creare un possibilità di cura che mi distingue ed è il mio valore aggiunto”.

Ti presento i miei/ Video, diretta streaming del film su Italia 1 (oggi, 17 giugno)

© RIPRODUZIONE RISERVATA