Maria Pia Ruspoli “Figlia di un casellante, sposai un principe”/ “Mio marito Lillio…”

Maria Pia Ruspoli, moglie del principe Sforza Marescotti Ruspoli, per molti “Lillio”, recentemente scomparso all’età di 95 anni, è intervenuta ai microfoni del “Corriere della Sera”, affrontando proprio il discorso connesso al recente lutto vissuto. Nel ricordare il marito, Maria Pia Ruspoli l’ha definito come una persona “lineare, corretta, onesta. Riassumeva un insieme di valori che oggi non esistono più. Si dice spesso di qualcuno che era un uomo di altri tempi, ma lui era davvero così. Una persona bellissima, dalla personalità prorompente. Stargli accanto era come partecipare a una festa continua. Non a un party, ma a una festa della vita, ancorata a quei valori profondi di cui parlavo. Si è sempre prodigato per gli altri. A partire dalla famiglia”.

Chi è il terzo eliminato del Grande Fratello Vip 2022/ Pamela Prati a forte rischio…

Le radici di Maria Pia Ruspoli erano molto lontane da quelle del suo consorte: il suo vero cognome è Giamporcaro e suo padre era un ferroviere. Nonostante questo, il principe “non ha mai visto le mie origini sociali come un ostacolo. Anzi, questa enorme differenza quasi lo inebriava. Mio padre era un casellante ferroviario e mio marito era felice di avere accanto una persona semplice come me. Per lui era quasi un vanto. Lo chiamavano il principe dei contadini, conosceva le sofferenze e i dolori altrui. Era una persona umile. I miei genitori erano letteralmente innamorati di lui”.

Jessica Selassié vuota il sacco su Soleil Sorge/ "Per Alex Belli, mi ha defollowata!"

MARIA PIA RUSPOLI: “MIO MARITO È STATO UN OTTIMO PADRE E UN OTTIMO COMPAGNO DI VITA”

Nel prosieguo del dialogo con i colleghi del “Corriere della Sera”, Maria Pia Ruspoli ha asserito che “il matrimonio ha oggettivamente cambiato il mio status sociale, ma non mi ha modificato come persona. Lui, invece, viveva la sua condizione aristocratica non come un privilegio, ma come una responsabilità. Quella di portare avanti un nome carico di storia. Diciamo che il suo era un servizio alla famiglia e a ciò che ha rappresentato per secoli. Per nostra figlia Giacinta è stato un ottimo padre, così come è stato un ottimo marito. Era un uomo raro”.

Karina Cascella "Alessia Marcuzzi al GF? Meglio di Signorini"/ E boccia Ilary Blasi

Tutte le coppie che durano nel tempo “non sono mai esenti da nulla – ha concluso Maria Pia Ruspoli –. Abbiamo avuto i nostri momenti complicati, ma ciò che ci ha unito in tutti questi anni è stato di gran lunga più importante e soprattutto più forte di tutto quanto il resto. Per cui sì, direi proprio di sì, posso dire oggi che il nostro è stato un grande amore”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA