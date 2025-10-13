Chi è Maria Pia Tropepi, cosa sappiamo sull'ultima moglie di Amedeo Matacena: dubbi, miserie e bugie sulla morte dell'imprenditore

Coinvolta (e, anzi, protagonista assoluta) del caso relativo alla morte di Amedeo Matacena, la sua seconda – e ultima – moglie Maria Pia Tropepi è una figura certamente misteriosa e attorno alla quale gravano numerosi dubbi a partire da quello, ancora tutto da indagare, che la vorrebbe in qualche modo coinvolta nel misterioso decesso dell’imprenditore: dubbi all’origine di un ampio scontro tra i familiari di Matacena e la stessa Maria Pia Tropepi attorno al quale si gioca l’eredità e il patrimonio dell’uomo.

Al di là del caso di Matacena – che abbiamo approfondito in un altro articolo che potete trovare tra queste pagine -, qui la nostra attenzione vogliamo porla sulla figura di Maria Pia Tropepi: nata a Lamezia Terme, per sua stessa ammissione godrebbe di un titolo nobiliare di contessa conferito dalla discendenza diretta con la dinastia di mercanti normanni Le Couteulx; mentre sui suoi studi ha sempre sostenuto di essersi laureata in Chirurgia all’università napoletana Federico II con una specializzazione conseguita a Barcellona.

Proprio per via della sua formazione chirurgica e grazie a un buon fiuto imprenditoriale, Maria Pia Tropepi ha fondato diversi centri estetici tra i quali alcuni a Dubai: proprio in uno di questi avrebbe conosciuto Matacena nel suo periodo di latitanza, con il quale ha iniziato una relazione che piuttosto rapidamente li ha portati a sposarsi con rito islamico e che è terminata nel 2022 per la morte improvvisa del marito legata – secondo la tesi ufficiale – a un infarto.

Chi è Maria Pia Tropepi: dubbi e misteri sull’ultima moglie di Amedeo Matacena

Proprio dopo la morte di Matacena è partito lo scontro tra Maria Pia Tropepi e il figlio dell’imprenditore: questi, infatti, voleva trasferire la salma in Italia per la sepoltura, ma la donna si oppose adducendo la scusa che l’uomo voleva essere cremato e con l’aggiunta di un testamento olografo firmato poco prima della morte in cui nominava Maria Pia Tropepi sua unica erede, sono iniziati i dubbi sul fatto che quest’ultima – oggi ufficialmente indagata dalla Procura – potrebbe averlo avvelenato per impossessarsi del suo patrimonio.

Oltre allo scontro con la famiglia di Matacena, però, i dubbi sulla figura di Maria Pia Tropepi sono parecchi: secondo il Corriere dalla Sera, infatti, non esisterebbe traccia da nessuna parte della laurea in chirurgia conseguita dalla donna, né dell’abilitazione a svolgere la professione, né – tanto meno – del presunto titolo nobiliare; tutto – pur in via indiziaria – avvalorando l’ipotesi che potrebbe aver mentito sulla morte del marito.