Maria Plozner Mentil, le ‘portatrici’ della Carnia/ Chi è, caduta per un cecchino

Quella di questa sera è a tutti gli effetti una puntata speciale de La Caserma, dato che i concorrenti avranno l’occasione di confrontarsi dal vivo con lo storico Aldo Cazzullo. Il giornalista avrà il compito di illustrare alcuni personaggi importanti della storia ai concorrenti del docu-reality, tra cui una delle ‘portatrici’ della Carnia. Chi sono? Sono quelle coraggiose signore che salivano con carichi molto pesante di viveri e munizioni per raggiungere gli alpini nelle trincee. Tra le figure raccontate ai ragazzi da Aldo Cazzullo c’è sicuramente Maria Plozner Mentil, l’unica donna a cui al momento sia mai stata intitolata una caserma italiana. Maria Plozner Mentil cadde per mano di un cecchino austriaco. Accadde il 15 febbraio 1916, quando stava riposando insieme alla sua amica Rosalia Primus Bellina di Cleulis. Fu colpita da un austriaco, poi la corsa all’ospedale di Paluzza spira nelle ore successive. Fu tutto inutile. Il suo funerale venne celebrato con gli onori militari, poi il 3 giugno 1934 il suo corpo viene trasferito nel cimitero di guerra di Timau e solo in seguito nel tempio Ossario dello stesso vicino ai resti di altri 1763 caduti sul fronte.

